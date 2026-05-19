Migraciones elimina citas virtuales para tramitar pasaportes: ¿Cuándo empezará el nuevo sistema de atención presencial?

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de peruanos ya no tendrán que ingresar durante horas a una plataforma virtual para intentar conseguir una cita de pasaporte. El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, confirmó que comenzará a funcionar un nuevo modelo de atención presencial que reemplazará gradualmente el sistema instaurado durante la pandemia.

¿Cuándo empezará el nuevo sistema de atención presencial?

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde la próxima semana comenzará a implementar un nuevo sistema de atención presencial para la entrega de pasaportes,

Según explicó el funcionario, la modalidad virtual terminó generando más problemas que soluciones, debido a la alta demanda y la aparición de mafias de tramitadores que cobraban dinero adicional para conseguir citas rápidas.

"Muchos ciudadanos, ante la desesperación, han tenido que recurrir a tramitadores y el costo del pasaporte se ha incrementado como consecuencia de esos gastos secundarios", señaló Alvarado en declaraciones a la prensa

Buscan acabar con mafias y largas colas

La decisión llega luego de años de reclamos por la falta de citas disponibles y las dificultades que enfrentaban miles de usuarios para acceder al trámite. En distintos momentos, ciudadanos denunciaron que debían esperar semanas o incluso meses para conseguir una atención.

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Juan Alvarado, superintendente de Migraciones: Por circunstancias de la pandemia Covid-19 se procedió a dar citas virtuales, pero esta forma ha causado muchos problemas a la ciudadanía que recurrió a tramitadores, elevando gastos. La próxima semana entregaremos... pic.twitter.com/dAdDrpqWzq — Canal N (@canalN_) May 19, 2026

Migraciones aseguró que la nueva modalidad busca terminar con las mafias de tramitadores y con las largas colas que se formaban en las oficinas.

"El Perú no necesita tramitadores, lo que necesita es instituciones fuertes y serias que se pongan al servicio del ciudadano", sostuvo el superintendente.

La entidad también informó que mantendrá la atención preferencial para adultos mayores, madres gestantes y personas con niños pequeños. Asimismo, anunció el refuerzo de personal en sedes con mayor demanda, como Jockey Plaza y otras oficinas de Lima y regiones.

El funcionario indicó que el ciudadano podrá pagar el derecho del pasaporte (que se mantiene en S/120.90) en la misma sede utilizando billeteras electrónicas gracias a un convenio con una entidad financiera.

Citas actuales seguirán vigentes temporalmente

Pese al cambio de sistema, Migraciones aclaró que las citas virtuales ya programadas no serán anuladas y continuarán siendo válidas mientras se implementa la nueva modalidad presencial.

Además, las personas que obtuvieron citas para fechas lejanas podrán acceder de manera preferencial al nuevo mecanismo apenas entre en funcionamiento. La entidad realizará durante este fin de semana una "marcha blanca" para ajustar detalles antes del inicio oficial.

Con esta modificación, Migraciones busca poner fin a uno de los problemas más criticados por los ciudadanos en los últimos años. La promesa de atención rápida y sin intermediarios marca un nuevo intento del Estado por recuperar la confianza de los usuarios y modernizar el trámite de pasaportes en el país.