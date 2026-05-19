Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: Cámaras captan violento atropello a un ciclista en un pase peatonal

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del pasado lunes, la Vía Expresa Sur volvió a ser escenario de un nuevo accidente de tránsito, tras el violento impacto de un motocicleta particular contra un ciclista que cruzaba por el pase peatonal. El hecho fue registrado por la cámaras de seguridad de la zona.

Accidente en la Vía Expresa Sur

Las imágenes de videovigilancia muestran el momento exacto en el que una motocicleta que transita a gran velocidad impacta contra una ciclista en una intersección de la denominada Vía Expresa Sur.

Según se ha podido corroborar con el registro audiovisual, la moto venía circulando a gran velocidad por la concurrida avenida cuando impactó con el vehículo menor, que quedó a varios metros del lugar de impacto.

Minutos después del accidente, trabajadores de la municipalidad y personas que se encontraban cerca acudieron a auxiliar a los heridos, que quedaron tendidos en el asfalto aparentemente inconscientes.

Las grabaciones de seguridad revelan cómo ambos vehículos coinciden en el cruce antes de la colisión. Con el impacto, varias personas acudieron a auxiliar a los heridos mientras el tránsito se detenía parcialmente.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Crece el temor entre conductores y vecinos por la inseguridad vial en la Vía Expresa Sur. En menos de 48 horas se registraron dos accidentes en la zona, lo que ha desatado críticas por la falta de medidas preventivas.



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Ciudadanos preocupados por accidentes

Los vecinos del distrito de Surco, distrito que atraviesa la Vía Expresa Sur, indican que los accidentes son bastante frecuentes en esta concurrida avenida. Las denuncian apuntan principalmente a la velocidad de los vehículos y a falta de elementos definitivos de control.

Según expertos en temas de transporte, el problema radica en que la Vía Expresa Sur ha sido inaugurada como una vía de alto tránsito cuando no cumple con dichas características, puesto que es interrumpida por semáforos en varias intersecciones.

"Ya no hay respeto por el semáforo. La gente se pasa como si nada así esté en rojo. Ellos quieren ser primeros[...] Falta incentivar a la gente para que tenga conciencia", contó a Exitosa un señor que se moviliza a través de su bicicleta.

"No es el primer accidente que ocurre, sino el cuarto o el tercero. Yo creo que hasta que no pase una fatalidad bastante grande, creo que no tomarán medidas para resolver el problema", dijo otro transeúnte que se moviliza siempre por la zona.

Cabe precisar que, en la tarde del domingo, otro accidente quedó registrado en la Vía Expresa Sur. En esta ocasión, un automóvil blanco y una motocicleta colisionaron en una intersección de la vía.