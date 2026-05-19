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MEF no presentará demanda de inconstitucionalidad contra ley que otorga beneficios a trabajadores CAS

El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, precisó que no acudirá al Tribunal Constitucional por la ley que otorga beneficios a trabajadores del régimen CAS.

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/05/2026

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En exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, aclaró que no presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de beneficios para trabajadores CAS, argumentando que sus palabras fueron malentendidas.

MEF no acudirá al Tribunal Constitucional

En conversación con Nicolás Lúcar, el titular del MEF precisó que su cartera no tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional por la ley que otorga CTS y gratificación a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Rodolfo Acuña aseguró que sus declaraciones sobre este tema fueron "tergiversadas" por los medios de comunicación y manifestó que espera que dicho malentendido haya sido aclarado con el pronunciamiento emitido por su cartera ministerial.

"Si vieron el comunicado que Economía sacó ayer, se precisó con bastante claridad que no íbamos a presentar ninguna demanda de inconstitucionalidad a las normas que el Congreso ha aprobado. Parece que tergiversaron mis palabras", sostuvo.

En dicho mensaje, el MEF destacó la "importante labor que realizan los trabajadores del país" y ratificó "su disposición al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales". En ese sentido, anunció que se encuentran en evaluación "preservando el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país".

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Trabajadores del Estado advirtieron arbitraje internacional

El representante de la CONFETEP criticó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga la intención de acudir al Tribunal Constitucional por la Ley N° 32563, la cual pretende, por primera vez, otorgar beneficios laborales como gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

Edward Flores anunció que, en caso de que el Estado peruano no cumpliera con la nueva ley CAS, los empleados estatales acudirán a un "histórico" arbitraje internacional en el cual demandarán al Perú por negarse a cumplir con sus derechos laborales.

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"Hasta la fecha, el MEF no otorga el espacio fiscal y estaríamos evaluando, el día 26 de mayo, cerrar a través de un acta de no acuerdos, e irnos a la conciliación y posteriormente irnos al arbitraje, que sería un hecho histórico en el Perú", dijo.

Según indicó Flores, actualmente existen 320 mil trabajadores bajo el régimen CAS, que se encuentran a la expectativa de la aprobación de la ley para poder gozar de dichos beneficios laborales.

En conclusión, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, precisó que no acudirá al Tribunal Constitucional por la ley que otorga beneficios a trabajadores del régimen CAS.

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