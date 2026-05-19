Sunafil lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/10 mil: Conoce AQUÍ cómo postular

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Buscas trabajo? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó una convocatoria bajo la modalidad CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios con sueldos que van hasta S/10 mil mensual. Conoce todos los detalles de la oferta y en qué regiones hay vacantes.

Sunafil abre convocatoria de trabajo: Requisitos

La Sunafil, institución encargada de promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, en beneficio de los trabajadores y para lograr condiciones de trabajo digno, anunció a través de su portal oficial que abre una nueva convocatoria laboral disponible hasta el 29 de mayo del 2026.

De acuerdo a lo revelado por la entidad, se ofrecen al menos nueve plazas CAS para profesionales y egresados universitarios para cargos administrativos, legales y demás, no solo en Lima sino también en otras regiones del país como Arequipa, Amazonas, Áncash, Huacho, Loreto, Madre de Dios, Piura.

Entre algunas de las formaciones académicas solicitadas están:

Economía, Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Gestión Pública entre otros que puedes acceder a través de este LINK de la Sunafil para saber si cumples con los requirimientos para la postulación.

Puestos para titulados universitarios

Los interesados en la convocatoria laboral de la Sunafil solo debes entrar a su portal oficial y revisar las bases de cada puesto donde se da a conocer el cronograma para postular y todos los requerimientos (experiencia laboral, perfil académico) y anexos que solicitan para la adecuada inscripción. Entre los puestos que se ofrecen para los que cuentan con título profesional están:

Coordinador/a de cobranza en Lima con remuneración de S/10 mil.

en Lima con remuneración de S/10 mil. Especialista Legal II en Madre de Dios con sueldo de S/4 mil.

Especialista Legal II en Piura con sueldo de S/4 mil.

Especialista Administrativo en Áncash con remuneración de S/5 mil.

en Áncash con remuneración de S/5 mil. En Arequipa requieren un subintendente. Ofrecen sueldo de S/8000.

Vacantes para egresador y bachilleres

Auxiliar Administrativo en Lima con sueldo de S/1800. Solicitan egresado universitario en Derecho o Administración.

en Lima con sueldo de S/1800. Solicitan egresado universitario en Derecho o Administración. Asistente Legal en Loreto con sueldo de S/3000 (piden con grado de bachiller en Derecho).

Asistente Administrativo en Amazonas con remuneración de S/2500. Piden bachiller universitario.

Entre algunos de los requisitos para los puestos está contar con cursos y/o programas de especialización como en Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29158, o Ley de Procedimiento Administrativo General - 27444.

Es así como la Sunafil reveló cada detalle de las vacantes que ofrece en esta nueva convocatoria de trabajo 2026 bajo la modalidad CAS, dirigida a profesionales con sueldos de hasta S/10 mil en Lima y otras regiones del país.