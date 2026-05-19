Puente Piedra: Chofer y copiloto quedan atrapados tras violento choque de furgón contra tráiler en Zapallal

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los accidentes de tránsito continúan siendo pan de cada día en toda Lima Metropolitana. Ahora, una furgoneta impactó violentamente contra un tráiler en Puente Piedra dejando atrapados al conductor y el copiloto del furgón quienes tuvieron que esperar por casi 40 minutos para poder ser rescatados.

Fuerte accidente en Puente Piedra deja a chofer y copiloto atrapados

El hecho ocurrió sobre la madrugada de este martes en sentido hacia Ancón a solo metros del cruce con la vía a Ventanilla y cerca al grifo Vipusa en la Panamericana Norte. Según los primeros reportes, el vehículo pesado se encontraba estacionado en un semáforo de la zona cuando de pronto escuchó el violento choque del otro vehículo.

De inmediato, vecinos y transeúntes intentaron ayudar al chofer y al copiloto, pero se les hizo imposible ya que por el impacto ambos quedaron atrapados en la cabina de la furgoneta. Minutos después, unidades del Cuerpo General de Bomberos se apersonaron para iniciar con los trabajos de rescate.

Sin embargo, la labor no fue sencilla ya que se demoraron cerca de 40 minutos y tuvieron que ser necesarias herramientas especiales para romper las puertas de la unidad y poder liberarlos. Por suerte, ambos lograron ser rescatados conscientes para luego ser trasladados al Hospital de Puente Piedra.

🚨💥 Impactante accidente en Puente Piedra.



😱 Una furgoneta se estrelló brutalmente contra un tráiler que se encontraba estacionado.



🚒 Debido al fuerte impacto, el conductor y el copiloto quedaron atrapados entre los fierros de la carrocería.



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El chofer respondía al nombre de Edgar Avelino Salas Acuña de 44 años y su copiloto fue identificado como Trejo Bolívar Moisés de 50 años . Su traslado fue inmediato ya que ambos presentaban las piernas fracturadas debido al fuerte impacto.

Diversos accidentes en las últimas 24 horas

Es importante precisar que a pesar de los fuertes índices delincuenciales, los accidentes de tránsito continúan siendo la causa principal de las muertes en nuestro país. Por ejemplo, sobre la mañana de este lunes, un triple choque se dio entre tres buses del Metropolitano en plena Vía Expresa y cerca de la estación Angamos.

El siniestro dejó más de 40 heridos, entre los que se encontraban dos mujeres gestantes y una menor de edad. Más tarde, en Surco, otro incidente tuvo lugar en la Vía Expresa Sur donde una motocicleta arrolló a un transeúnte que circulaba por la zona.

Y por si eso fuera poco, un bus del Corredor Morado impactó contra la berma central de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. Esto dejó diversos afectados que tuvieron que ser atendidos en centros médicos cercanos.

En resumen, el chofer y copiloto de una furgoneta quedaron atrapados luego de impactar violentamente contra un tráiler en Puente Piedra.