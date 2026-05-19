Corte de AGUA en Lima el 20 de mayo: Distritos afectados y horarios de suspensión, según Sedapal

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de agua se ejeuctará el 20 de mayo en Lima. Sedapal reveló la lista de los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio para que los usuarios tomen medidas previsionales.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, dio a conocer que la restricción del recurso hídrico el miércoles se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo en el suministro como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones más para seguir brindando un servicio de calidad.

Asimismo, la empresa estatal precisó que el corte de agua será en horarios diferenciados de acuerdo con la zona donde se programaron los trabajos. En ese marco, pidió a los usuarios tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el servicio.

Distritos donde será el corte de agua el 20 de mayo

A continuación, te detallamos los distritos que se verán afectados por el corte de agua programado para el 20 de mayo, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en P.J. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16-Norte-A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación-Comité 2 Sur, P.J. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur. Cuadrante: Av. Paruro, Jr. San Pedro, Av. 26 de Noviembre, área libre, límite Cementos Lima, límite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes.

Zonas sin agua de forma temporal el miércoles 20 de mayo.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado, Urb. Colmenares, Urb. Cueva, Urb. Co. Aduaneros, Urb. Del Zuta, Urb. Bolívar, Urb. La Estancia, Urb. Los Bambús, Urb. Santa María, Urb. Matzuda. Cuadrante: Ab. José de la Riva Agüero, calle Los Tulipanes, Av. Universitaria, Av. Simón Bolívar, Av. Egúsquiza, Av. Sucre, Av. La Mar, Jr. Urubamba y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Proyecto Integral Libertad-San Juan. Cuadrante: Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen de Copacabana, Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa, Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana, Asoc. Viv. Santa Fe, Asoc. de Viv. Los Frutales, Asoc. Viv. Los Frutales del Norte, Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana, Asoc. Viv. Señor de la Soledad, Asociación - sector 365.

Es así como Sedapal dio a conocer los distritos que se verán afectados con el corte de agua el 20 de mayo en Lima. La medida responde a trabajos de mantenimiento en el suministro.