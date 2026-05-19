Familia entera muere MISTERIOSAMENTE tras comer una SANDÍA: esto descubrieron las autoridades

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una familia completa murió en la ciudad luego de consumir una sandía contaminada con fosfuro de zinc, un potente veneno utilizado para eliminar roedores. Las autoridades aún investigan cómo la sustancia tóxica terminó dentro de la fruta y no descartan ninguna hipótesis, desde un accidente doméstico hasta un posible crimen.

Trágico y misterioso incidente

Lo que parecía una cena familiar normal terminó convirtiéndose en un caso que hoy mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y policiales de India. Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus hijas Ayesha y Zainab fallecieron luego de comer una sandía en su vivienda ubicada en el barrio de Pydhonie, en Mumbai.

Horas después de ingerir la fruta, los cuatro comenzaron a sufrir vómitos intensos y diarrea severa antes de ser trasladados de emergencia a un hospital, donde finalmente murieron.

Las investigaciones forenses confirmaron que la sandía contenía fosfuro de zinc, un químico altamente tóxico usado como veneno para ratas. El compuesto también fue hallado en los órganos de las víctimas, específicamente en el hígado, riñones y contenido estomacal.

"El químico genera gas fosfina que impide a las células utilizar oxígeno", explicó el doctor Bhushan Rokade al medio BBC, citado por People en Español.

Autoridades investigan cómo llegó el veneno a la fruta

La policía de Mumbai indicó que todavía no logra determinar cómo el raticida terminó dentro de la sandía. Según los investigadores, el edificio donde vivía la familia tenía problemas constantes de roedores y varios vecinos utilizaban veneno para combatir la plaga.

"Aún no estamos seguros si se trató de un accidente, un suicidio o un acto criminal", señalaron las autoridades locales durante las diligencias del caso.

Los agentes ya interrogaron a familiares, vecinos y compañeros de trabajo de las víctimas para reconstruir las últimas horas antes de la tragedia. Ningún otro alimento hallado dentro de la vivienda presentó rastros de contaminación.

El caso desata alarma y caída en ventas de sandía

La noticia provocó temor entre consumidores de Mumbai y generó una caída temporal en las ventas de sandía en distintos mercados de la ciudad. Comerciantes locales aseguraron que muchas personas dejaron de comprar la fruta tras conocerse el caso.

Especialistas aclararon que el problema no estuvo relacionado con la sandía como alimento, sino con la presencia del químico tóxico dentro de ella. El fosfuro de zinc puede provocar un fallo multiorgánico en pocas horas debido a la liberación de gases venenosos al entrar en contacto con los ácidos del cuerpo.

Mientras la investigación continúa abierta, el caso ya es considerado uno de los episodios más impactantes registrados recientemente en India. La misteriosa contaminación de la fruta mantiene en incertidumbre a las autoridades, que buscan determinar si se trató de un fatal accidente o de un hecho provocado deliberadamente.