MTC habilitará subsidio a transportistas ante alza de precio del combustible, confirma MEF: "Una norma de urgencia"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar parece haber reaccionado de manera inmediata frente al reciente anuncio del sector de transporte de acudir a un paro general el próximo 2 de junio. El pedido principal de los gremios más representativos del sector es que el Ejecutivo publique una serie de decretos de urgencia para afrontar el alza de precios del combustible que tanto les viene afectando.

MTC habilitará subsidio a transportistas

Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, anunció, en diálogo con Exitosa, que el MTC habilitará un subsidio para que los transportistas no se sigan viendo perjudicados por el precio del Diesel.

Según indicó, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene casi listo este apoyo la sector transporte luego de haber trabajado palmo a palmo en las últimas semanas. Además, el subsidio será presentado a modo de norma de urgencia y los recursos saldrán de las arcas del MTC.

"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está a cargo de esta habilitación. Hemos venido trabajando con ellos y hemos acordado que se va presentar como una norma de urgencia para que sea atendida lo más pronto posible. Serán usados los recursos del MTC"

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está a cargo de habilitar el subsidio destinado a trabajadores del sector transportes ante la crisis de combustible. Adelantó que la... pic.twitter.com/6QvSFgalyu — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2026

Acuña también dejó en claro que la documentación de esta norma de urgencia se encuentra en su etapa final por lo que a más tardar debe estar siendo publicada le próxima semana.

"Estamos trabajando en aquella disposición y creo que no debe pasar de la siguiente semana de que transportes ya pueda tener el marco normativo para este decreto", añadió.

No quiere un nuevo paro general

El titular del MEF ratificó que la voluntad del gobierno interino encabezado por José María Balcázar no quiere una nueva paralización del sector transporte ya que esto generaría un daño severo al país a poco de que se lleva a cabo la segunda vuelta.

Es importante precisar que la fecha tentativa de la paralización sería el 2 de junio donde transportistas de carga pesada, provincial y urbano apagarían sus motores en caso no se atiendan sus exigencias.

"Cualquier impacto de marchas o huelgas termina afectando a la economía y es evidente que no queremos que eso ocurra. Por eso que desde la cartera de Economía hemos apoyado y hemos dado el visto bueno para el otorgamiento de este subsidio", finalizó.

En resumen, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, anunció que el MTC habilitará un subsidio para el sector transporte para que estos puedan afrontar la crisis por el alza del precio de combustibles.