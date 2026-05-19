Jorge González, exvocalista de Los Prisioneros, sorprende a fanáticos tras retorno inesperado a la música

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge González, el recordado ex vocalista de la banda de rock chileno Los Prisioneros, sorprendió a sus fanáticos con un retorno inesperado a la música a sus 61 años. En esta oportunidad se ha unido junto a otro artista de su natal Chile en un proyecto que pretende ganarse un lugar en el público.

Un regreso musical bajo el nombre de "Leonino"

El ex intérprete de 'Tren al sur' ha dado a conocer el concepto de 'Cobijo' con el que retrata hogar, protección, refugio y amparo, eso es lo que precisamente quiere amplificar junto al músico chileno Miguel Conejeros: su nuevo sencillo en conjunto que se titula así.

En esta oportunidad ambos artistas se han unido bajo reconocidos apodos artísticos, mientras que González utiliza su alter ego 'Leonino', su colega Conejeros ha decidido llamarse 'F600'.

Hay que resaltar que, la canción combina electrónica de vanguardia, mezclada y masterizada por el productor alemán Atom TM, y representa la música como un lugar perfecto para ser una especie de guarida.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip a cargo del artista contemporáneo parisino Valentin Gillet, quien mezcló tomas reales de cámara con texturas oníricas creadas mediante Inteligencia Artificial (IA), siguiendo un ciclo de atardecer, noche y amanecer.

"Para nosotros, la música siempre ha sido un refugio, el espacio para refugiarnos, como los cimientos de una nueva casa. Es una suerte de rito. Así entendemos la música", definió Conejeros, quien en los últimos años ha construido una suerte de mecanismo para ir mostrando y publicando música bajo principios propios.

De algún modo, este proyecto de ambos se trata del último eslabón de un vínculo que acumula décadas porque Conejeros fue parte de la banda underground de los 80 denominada 'Pinochet Boys', íconos subterráneos del punk y la new wave que compartieron época con 'Los Prisioneros'.

Más allá de una canción

Como mencionamos, 'Cobijo' se llama la canción que sirve como carta de presentación y que da título al nuevo trabajo, con estreno en vinilo para principios de junio.

Una producción que Conejeros define como un trabajo "50/50" con Jorge, en el que han intercambiado archivos, trabajando muy mitad y mitad, el cual se fue armando de a poco. "Tenemos un montón de canciones y la idea no es acumularlas en un disco duro, sino mostrarlas", añadió.

A sus 61 años, el icónico exvocalista de Los Prisioneros sorprendió a sus fanáticos al retornar a la música con 'Cobijo', sencillo lanzado junto al músico chileno Miguel Conejeros, bajo sus alter ego, 'Leonino' y 'F600', respectivamente, y que forma parte de un disco.