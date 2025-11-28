Copa Libertadores: Anuncian el cierre de la Av. Javier Prado por final en el Estadio Monumental

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para que se de la gran final única de la Copa Libertadores de América en la ciudad de Lima por segunda vez en la historia. Por ello, las principales autoridades del país han tomado las precauciones necesarias para que este encuentro sea una completa fiesta para los hinchas de Flamengo y Palmeiras que ya se encuentran en la capital.

Como se sabe, este partido se jugará ante más de 70 mil espectadores en el Estadio Monumental de Ate el cual ya se encuentra más que listo. Para garantizar este espectáculo, el alcalde de La Molina anunció el cierre de las principales avenidas de su distrito para darle garantizar su operativo.

Anuncian cierre de la Av. Javier Prado por la final de la Libertadores

En diálogo con Exitosa, el burgomaestre Diego Uceda señaló que sus funcionarios correspondientes han diseñado un plan meticuloso para que los torcedores de Flamengo y Palmeiras puedan llegar de la mejor manera al recinto deportivo de Ate.

Este operativo contempla el cierre de cinco avenidas principales de La Molina desde las 11:00 p.m. de este viernes 28 de noviembre. Estas vías son: la avenida Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo, Huachipa y Javier Prado.

Además, el burgomaestre dejó en claro que contarán con el apoyo de más de 1500 agentes de la Policía Nacional del Perú quienes estarán desplegados a lo largo del distrito garantizando así la seguridad de todos los asistentes.

"Hoy, desde las 11:00 p.m., se cierra la avenida Javier Prado. Tenemos 300 personas entre las que están nuestro serenazgo, personal de Riesgos y Desastres, personal de Fiscalización y de Movilidad Sostenible. Además, se ha acordado con la PNP para que estén 1600 policías de tal manera que se están tomando todas las precauciones del caso", indicó.

No se venderá alcohol en La Molina

Otro hecho que comunicó Diego Uceda fue que desde las 9:00 de la mañana del sábado 29, no se venderá alcohol en toda su jurisdicción. La finalidad de esta medida es buscar que los hinchas realicen un tránsito tranquilo hacia el estadio crema.

"No se va expender licor a partir de las 9 de la mañana, en el distrito de La Molina al menos. Quienes van atravesar Lima para llegar al estadio de Ate, son 50 mil hermanos brasileros, entonces nosotros no podemos perturbarlos ni permitir que ellos perturben nuestro distrito", añadió.

De esta manera, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, anunció que desde las 11:00 p.m. de este viernes 28, se cerrará la avenida Javier Prado y otras cuatro avenidas más como parte del plan de seguridad de la gran final de la Copa Libertadores.