China sale en defensa de Venezuela: Exige a Estados Unidos levantar sanciones unilaterales impuestas

Venezuela vuelve a contar con el respaldo de un aliado estratégico con China, que se pronunció con respecto a las sanciones unilaterales que Estados Unidos ha impuesto. La nación asiática indica que medidas contravienen el derecho internacional y no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

En contra de designación contra Nicolás Maduro

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, se pronunció ante la prensa, de acuerdo al medio Global Times. En su presentación, habló con respecto a la designación del gobierno estadounidense contra Nicolás Maduro, acusado de liderar la organización narcotraficante 'El Cartel de los Soles'.

"China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", sostuvo la funcionaria Ning.

Se opuso de forma enérgica las medidas que la Casa Blanca ha impuesto y su papel intrusivo, con excusas que genera para aplicarlas. Por tal motivo, instó a Washington a levantar las penalizaciones y cesar la intervención en asuntos internos del país sudamericano.

"Rechazamos la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. Instamos a Estados Unidos a levantar sus sanciones unilaterales ilegales y a redoblar sus esfuerzos para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe", manifestó.

La presencia de EE.UU. cerca de Venezuela

Como parte de su estrategia contra el narcotráfico, Estados Unidos desplegó en agosto navíos y tropas al Caribe, posicionándose cerca de las costa venezolanas. Afirma que desde este país salen embarcaciones con drogas que las llevan a su territorio, estupefacientes que matan a miles de personas al año.

La operación 'Lanza del Sur' tiene el objetivo de interceptar presuntas lanchas narcotraficantes y de acuerdo al gobierno estadounidense, ha logrado detener a varias de ellas, causando la muerte de sus tripulantes. La cifra supera las 70 víctimas mortales.

Además, la Casa Blanca ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares para dar con Nicolás Maduro, sindicado de ser la cabeza de un cartel de drogas. El mandatario venezolano ha acusado esto como una intención de apoderarse de sus recursos naturales.

Frente a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, China salió al frente para mostrar su respaldo al país sudamericano. Condenó las medidas e instó a Washington a levantarlas, señalando que ni si quiera cuenta con la aprobación de la ONU.