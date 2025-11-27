RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡A tomar en cuenta!

Final de la Copa Libertadores: PNP explica PLAN DE DESVÍO y recomienda NO ACUDIR con vehículos al Monumental

A puertas de desarrollarse la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, la Policía brindó mayores detalles del plan de desvió y recomendó no asistir con autos al estadio Monumental.

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/11/2025

¡A tomar en cuenta! En diálogo con Exitosa, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, Manuel Vidarte, recomendó a quienes acudan al Estadio Monumental por la final de la Libertadores no llevar sus vehículos para evitar inconvenientes. Explicó además un plan de desvío que se aplicará por este evento.

Este es el plan de desvío de la PNP

El general de la Policía Nacional, Manuel Gustavo Vidarte, señaló que la Región Policial Lima se está encargando de evaluar el ingreso tanto terrrestre como aéreo de los hinchas de Flamengo y Palmeiras que están viniendo a Lima para presenciar la final del importante certamen sudamericano.

"Nosotros a través de la Policía de Carreteras les estamos cobertura y seguridad a todos los hinchas para que lleguen sin ningún tipo de contratiempos al evento a lo que ellos desean visualizar y que quieren espectar", manifestó.

A puertas de desarrollarse la final de la Copa Libertadores 2025 entre los clubes brasileños, Flamengo y Palmeiras, Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP dio a conocer cuál es el plan de desvío de la Policía Nacional y recomendó a no acudir con vehículos al estadio Monumental.

