Metropolitano: Bus atropelló a peatón que cruzó intempestivamente a la altura de la estación Izaguirre

28/11/2025

Pese a contar con un carril exclusivo a lo largo de toda su ruta, las unidades del Metropolitano han sabido protagonizar diversos incidentes desde el inicio de sus operaciones en el 2010. Por ejemplo, sobre la mañana de este viernes 28 de noviembre, uno de sus buses atropelló a un peatón que cruzó intempestivamente la avenida Túpac Amaru en Independencia.

Bus del Metropolitano atropella a peatón en Independencia

La propia Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), emitió un comunicado donde brindó todos los detalles de este incidente ocurrido a la altura de la Estación Independencia en el mencionado distrito.

Según el escrito, el ciudadano fue el responsable del accidente ya que cruzó la vía exclusiva del Metropolitano intempestivamente dejándolo pocos metros de maniobra para que el conductor pueda evitar impactarlo.

"Con relación al incidente de tránsito ocurrido hoy a la altura de la estación Izaguirre en Los Olivos, donde un bus del Metropolitano atropelló a un peatón que cruzó de manera imprudente la vía exclusiva", indicaron.

#ATUInforma | Con relación al incidente de tránsito ocurrido hoy a la altura de la estación Izaguirre en Los Olivos, donde un bus del Metropolitano atropelló a un peatón que cruzó de manera imprudente la vía exclusiva, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/lgVHtTmUTV — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 28, 2025

Fue llevado a una clínica local

En esa misma línea, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejó en claro que el herido recibió la atención inmediata ya que fue trasladada a una clínica cercana donde se viene recuperando de los golpes recibidos.

De igual forma, los agentes de ATU cercaron el lugar de los hechos y, tras recuperar el orden, se reestableció el normal tránsito de los buses para no afectar al resto de usuarios.

"La persona afectada ha sido trasladada a una clínica cercana para recibir la atención médica correspondiente. Personal de la ATU se encuentra en el lugar a fin de garantizar la circulación de los buses para no afectar la operación y la movilidad de miles de usuarios", añadieron.

Largas colas en estaciones del Metropolitano

Como se sabe, la estación Izaguirre es una de las más congestionadas de todo el sistema con el transcurrir de los años. Incluso, en algunas oportunidades los usuarios han reportado que la fila alcanza la propia vía exclusiva con el demorar de los buses.

Este hecho pone en peligro a los cientos de ciudadanos que usan a diario este sistema masivo de transporte para dirigirse a sus respectivos destinos.

De esta manera, un bus del Metropolitano atropelló a un peatón en Independencia cuando este cruzó intempestivamente la vía exclusiva a la altura de la estación Izaguirre. Por suerte, el afectado fue trasladado a una clínica local donde se viene recuperando.