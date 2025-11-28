VES: Capturan a extorsionadores que amenazaban a colectiveros que cubren ruta Puente Piedra-Villa El Salvador

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el transporte público formal e informal es uno de los sectores más golpeados por la extorsión y sicariato en todo el país. Por ello, a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, los ataques contra este gremio se siguen reportando a diario.

Capturan a extorsionadores que amenazaban a colectiveros

Esta vez, en Lima Sur, dos integrantes de la banda 'La seguridad del sur' fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú tras descubrir que exigían el pago de cupos a colectiveros que recorren diariamente la ruta desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador.

Gian Trujillo Arroyo, alías 'Marico', y Anthony Vásquez Quispe, alías 'Tito', operaban en el cruce de las avenidas Mariano Pastor y Mateo Pumacahua cobrando una especie de 'peaje' a las minivan que ofrecía dicho servicio. Los conductores se veían obligados a pagar el monto requerido ya que al negarse recibían amenazas de atentar contra su vida o contra su herramienta de trabajo.

Tras una paciente labor de investigación, la cual permitió conocer como operaban ambos criminales en plena vía pública y a vista y paciencia de la ciudadanía, efectivos de la Dirección Criminal de Investigación Sur lograron su captura incautándoles un arma de fuego, celulares y stickers extorsivos que pegaban en las unidades para identificarlas.

Pese a las imágenes, los detenidos negaron los acusaciones en su contra. Ahora, ya se encuentran a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones de rigor por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas, entre otros.

Extorsionador se había pasar por vendedor de golosina

En las últimas horas, un hecho similar se dio en el distrito de San Isidro donde efectivos de la PNP lograron la captura de un extorsionador que operaba en plena vía pública escondido bajo un disfraz.

Este sujeto recorría varias cuadras de la avenida Javier Prado amenazando a los colectiveros que recorrían esta importante vía aparentando ser un vendedor de golosinas. El criminal exigía un pago de cupo diario para no atentar contra la vida de los conductores.

Al momento de su intervención, se encontró que el sujeto tenía en su poder más de 100 soles en efectivo, bolsas de marihuana, un teléfono celular y las golosinas con los que se hacía pasar como ambulante.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú capturó a dos extorsionadores que exigían el pago de cupos a colectiveros que cubrían la ruta Villa El Salvador hasta Puente Piedra.