El Anconero protagoniza triple accidente: Violento choque con tractor y auto deja 10 heridos en Los Olivos

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Norte volvió a ser escenario de un violento accidente vehicular en plena hora punta. Esta vez, una cúster de la empresa La Nueva Estrella, más conocida como El Anconero, impactó violentamente contra una retroexcavadora y un auto negro que dejó como saldo 10 heridos, entre los que se encuentran menores de edad.

Triple choque en Los Olivos deja 10 heridos

Según los primeros reportes, el incidente se dio alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes 28 de noviembre a la altura del puente Santa Luisa, frente a la sede norte de la UTP. Ahí, la unidad de transporte publico habría sido la principal responsable del siniestro ya que la parte de la parte delantera de la misma se encuentra visiblemente destruida.

Un auto negro también se vio involucrado en el choque el cual quedó en sentido contrario a la vía de uno de los carriles de la Panamericana Norte. Como se observa en las imágenes, los heridos fueron atendidos de manera inmediata por integrantes de los Bomberos quienes acudieron al llamado.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en lugar ordenando la clausura de dos carriles para la atención del accidente. Producto de este parcial cierre, se generó una larga cola de vehículos en plena hora punta y en una de las arterias de Lima Norte.

El Anconero protagonizó triple choque en Los Olivos.

De momento se desconoce el estado de los afectados los cuales presentaban diversos hematomas y shock emocional por lo que fueron trasladados a un hospital cercano.

El Anconero protagoniza choque en Jesús María

Sobre los últimos días de septiembre, una unidad de la cuestionada empresa La Nueva Estrella en Jesús María fue la principal responsable de un triple choque en plena avenida Salaverry con la calle Pablo Bermúdez. Según testigos, esta cúster de transporte público cruzó a toda velocidad la intersección de ambas vías cuando el semáforo ya había cambiado a rojo.

Tras ello, impactó contra una movilidad escolar la que a su vez chocó con un auto que transitaba por el lugar. Fueron cinco las personas heridas, entre ellas dos menores de edad. producto de este triple choque quienes presentaros heridas leves, pero ninguno de gravedad. Pese a ello, todos fueron llevados inmediatamente al hospital más cercano para recibir la atención médica correspondiente.

De esta manera, una cúster de El Anconero chocó contra una retroexcavadora y contra un auto negro en plena Panamericana Norte en Los Olivos dejando 10 heridos.