¡Sin agua por 9 horas! Sedapal anuncia corte del servicio este 29 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que interrumpirá el servicio este 29 de noviembre. A través de su canal de difusión de WhatsApp, reveló qué distritos de la capital se verán afectados.

¿En dónde habrá corte de agua?

De acuerdo al reciente reporte de la empresa estatal Sedapal, el corte de agua será temporal y se realizará por labores de mantenimiento y limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de Lima Metropolitana, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y evitar inconvenientes en un futuro.

Pide a los usuarios que se verán afectados con la medida este sábado, 29 de noviembre, adoptar medidas preventivas para sobrellevar la falta de agua durante la duración de esta interrupción. Asimismo, les recuerda que pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano por si el servicio no se restablece.

En ese marco, te revelamos donde será el corte de agua que se prolongará hasta por 9 horas, ¡toma nota!

Interrupción del servicio en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI, VII etapa.

Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI, VII etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 382.

Asimismo, Sedapal informa que el corte de agua también se dará en las siguientes zonas: Habilitación Urbana Los Álamos de Carabayllo, Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I, Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa, Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa, Urb. La Alameda de Carabayllo.

Sedapal anuncia corte de agua en Carabayllo.

Recomendaciones y consejos ante el corte de agua

En este contexto, Sedapal exhortó a la población a adoptar las medidas pertinentes y a verificar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y las zonas afectadas, que podrían extenderse conforme pasen las horas.

Asimismo, brinda algunos consejos y recomendaciones ante el anuncio de la interrupción del servicio de agua potable en Carabayllo este sábado:

Almacena agua con anticipación para cubrir necesidades de hidratación, higiene personal y limpieza. No olvides juntar el recurso hídrico en recipientes limpios y bien cerrados.

Usar el agua de manera racional.

Cerrar los grifos cuando no se usen.

Recuerda que, si se ha tenido más de 1 día almacenada el agua clorada, es necesario hervirla hasta que comience a burbujear o echarle 2 gotas de lejía por litro de agua y luego almacena en recipientes limpios y con tapa.

Puedes usar alcohol en gel para mantener tus manos limpias, pero recuerda que es necesario e indispensable, lavarlas también con agua y jabón.

Es así que por trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios, Sedapal reveló que tiene programado corte de agua en el distrito de Carabayllo este sábado, 29 de noviembre.