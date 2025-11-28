RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio para el viernes, 28 de noviembre

Saber el precio del dólar te permite tomar decisiones financieras más inteligentes y certeras, por ellos, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 28 de noviembre.

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/11/2025

El precio del dólar no solo afecta las decisiones cotidianas de las personas, sino que también es un factor crucial para la estabilidad económica de un país. Por ello, es ideal saber cuál es la fluctuación de esta moneda en la jornada de este viernes, 28 de noviembre.

Cotización del dólar en Perú este viernes 28

Este 28 de noviembre, muchas personas ya lograron retirar sus aportes de las AFP y buscan invertir ese dinero en dólares; sin embargo, es ideal que antes se mantengan informados sobre cuál es el comportamiento de esa divisa en nuestro país para no afectar su economía. ¿Por qué? Pues bien, si compras dólares en un momento en que la moneda está cara, podrías perder poder adquisitivo si el precio baja en el futuro. 

Estar informado te ayuda a entender los movimientos del mercado y tomar decisiones más acertadas. Una de las entidades que te permiten conocer los valores del día de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que son los que te mostramos a continuación:

Tipo de cambio
VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.360

       

S/ 3.371

    

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan una tendencia a la baja, en comparación a los últimos dos días respecto a la compra y venta:

  • Miércoles 26 de noviembre: Compra era de S/3.375 y la venta estaba S/3.383.
  • Jueves 27 de noviembre: Compra a S/3.363 y venta en S/3.371.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar paralelo suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.355| Venta S/ 3.380

Este indicador es fundamental para comprender el valor relativo de las diferentes monedas y se utiliza como referencia crucial en el ámbito financiero para evaluar las tasas de cambio.

Así cerró el dólar ayer, según BCRP

El precio del dólar en el país cerró el jueves, 27 de noviembre a la baja: en 3,3660, (con una apertura de 3,3720), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3644, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3620, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Otros portales donde puedes acceder a la información actualizada sobre las fluctuaciones del dólar son el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Sin lugar a duda, mantenerse informado sobre el precio del dólar este viernes, 28 de noviembre, es una estrategia clave para enfrentar la volatilidad económica y proteger tu poder adquisitivo.

