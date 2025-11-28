EMAPE se hará cargo del mantenimiento de las vías concesionadas a Rutas de Lima, anuncia regidor

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días se conoció que, luego del fallo del Poder Judicial que le prohibía el cobro de peajes al sur de la capital, Rutas de Lima suspenderá sus operaciones de manera definitiva. Esta decisión tomada por la concesionaria se justifica por la falta de recursos económicos ante la falta de su principal ingreso.

Sin embargo, aunque esta postura parecería ser beneficiosa para el país, lo cierto es que traerá más de una consecuencia en gran parte de la Panamericana Sur. Primero, la empresa ya no se hará cargo del recojo de basura, además de otra obligaciones que debían cumplir.

EMAPE se hará cargo de vías de Rutas de Lima

Para suerte quienes utilizan este importante tramo de la Panamericana Sur, la Municipalidad de Lima llegó a un acuerdo, tras un nuevo consejo municipal, para que EMAPE se haga responsable de la totalidad de kilómetros que dejará en el abandono Rutas de Lima.

Así lo confirmó el regidor de la comuna limeña, Aron Espinoza, en diálogo con Exitosa. La autoridad edil dejó en claro que la compañía alega no tener los recursos económicos necesarios para continuar con sus labores.

"Para todos es conocimiento que Rutas de Lima está en un proceso de liquidación aduciendo que se ven perjudicados en sus ingreso y dentro de sus facultades han hecho llegar que ellos están abandonando las casetas y la concesión de los 85 kilómetros", inició.

Por ello, el Consejo Municipal acordó que EMAPE asuma este importante reto y así evitar molestias en cientos de conductores que se movilizan a diario por esta zona de la capital.

"En virtud de ello, se aprobó, por unanimidad, dar las facultades a la Municipalidad de Lima para que tomes las acciones administrativas y legales que correspondan y para que la empresa municipal EMAPE se haga cargo del mantenimiento y todo lo que tiene que ver con esos 85 kilómetros que están concesionados a esta empresa", añadió.

Mensaje de tranquilidad

Por último, el regidor aprovechó nuestro medio para enviar un mensaje de tranquilidad a los limeños quienes se mostraban preocupados por la falta de servicios en este punto de la capital, especialmente a poco del inicio oficial del verano.

"Para todos los limeños y los que usan estas vías, tengan la tranquilidad que la Municipalidad de Lima aprobó que se hará cargo del mantenimiento y para cubrir todas las emergencias que se den en este tramo, más aún que se viene el verano", finalizó.

En resumen, la Municipalidad de Lima acordó que EMAPE se hará responsable de la vía que dejará Rutas de Lima a partir del 2 de diciembre.