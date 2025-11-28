Interbank es multado por más de S/200 mil por fallas masivas en su sistema, anunció Indecopi

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi anunció este viernes que ha impuesto una sanción de S/ 239 680 a Interbank por una falla masiva en sus sistemas que afectó miles de cuentas bancarias de usuarios y por no haberlo informarlo oportunamente.

Fallos técnicos y comunicación tardía

El incidente ocurrió el pasado 4 de mayo del 2024, cuando el sistema del Banco Internacional del Perú (Interbank) presentó fallas operativas en sus plataformas de servicio al usuario, perjudicando los saldos disponibles de sus clientes.

"De acuerdo con el Colegiado, Interbank debe responder por las fallas en sus sistemas que conllevaron a que miles de consumidores tengan inconvenientes cuando pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias", se lee en el comunicado de Indecopi.

Los sistemas de Interbank sufrieron una falla masiva en 2024 que, según Indecopi, no fue informada a tiempo.

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) señaló que Interbank comunicó de forma "tardía" lo ocurrido mediante sus canales de atención oficiales.

Según la entidad, el problema se presentó durante tempranas horas de la mañana de la fecha en mención, y el banco identificó las causas y definió el plan de acción respectivo alrededor de las 8:30 a.m. Sin embargo, el comunicado público fue difundido a la 1 p.m.

"El mensaje oficial y masivo llegó cerca de cinco horas después, incumpliendo el deber de brindar información clara, suficiente y de fácil acceso a los consumidores", detallaron.

Medidas obligatorias tras la sanción

La resolución no solo impone la multa de 44.8 UIT, sino que también exige a Interbank la creación e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo. Este deberá incluir la identificación de riesgos, adopción de buenas prácticas, mecanismos internos de control, auditorías independientes y capacitaciones dirigidas al personal.

Además, la entidad bancaria estará obligada a corregir cualquier inconsistencia en los saldos afectados y a entregar a Indecopi un registro detallado de los consumidores perjudicados, los montos involucrados y las medidas aplicadas para cada caso.

La autoridad supervisará el cumplimiento de ello.

