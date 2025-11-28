RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Por saldos afectados

Interbank es multado por más de S/200 mil por fallas masivas en su sistema, anunció Indecopi

Indecopi confirmó sanción de 44.8 UIT contra Interbank por una falla masiva que afectó cuentas bancarias de los usuarios y por no avisar oportunamente sobre ello en mayo del 2024.

Indecopi impuso sanción de más de S/200 mil a Interbank.
Indecopi impuso sanción de más de S/200 mil a Interbank. (Composición Exitosa)

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi anunció este viernes que ha impuesto una sanción de S/ 239 680 a Interbank por una falla masiva en sus sistemas que afectó miles de cuentas bancarias de usuarios y por no haberlo informarlo oportunamente.

Fallos técnicos y comunicación tardía

El incidente ocurrió el pasado 4 de mayo del 2024, cuando el sistema del Banco Internacional del Perú (Interbank) presentó fallas operativas en sus plataformas de servicio al usuario, perjudicando los saldos disponibles de sus clientes.

"De acuerdo con el Colegiado, Interbank debe responder por las fallas en sus sistemas que conllevaron a que miles de consumidores tengan inconvenientes cuando pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias", se lee en el comunicado de Indecopi.

El aplicativo móvil de Interbank y Plin sufrieron una falla masiva en las primeras horas de este 30 de octubre.
Los sistemas de Interbank sufrieron una falla masiva en 2024 que, según Indecopi, no fue informada a tiempo.

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) señaló que Interbank comunicó de forma "tardía" lo ocurrido mediante sus canales de atención oficiales.

¡Confirmado! Este es el cronograma de pagos ONP en diciembre 2025: Fechas oficiales para los pensionistas
Lee también

¡Confirmado! Este es el cronograma de pagos ONP en diciembre 2025: Fechas oficiales para los pensionistas

Según la entidad, el problema se presentó durante tempranas horas de la mañana de la fecha en mención, y el banco identificó las causas y definió el plan de acción respectivo alrededor de las 8:30 a.m. Sin embargo, el comunicado público fue difundido a la 1 p.m.

"El mensaje oficial y masivo llegó cerca de cinco horas después, incumpliendo el deber de brindar información clara, suficiente y de fácil acceso a los consumidores", detallaron.

Medidas obligatorias tras la sanción

La resolución no solo impone la multa de 44.8 UIT, sino que también exige a Interbank la creación e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo. Este deberá incluir la identificación de riesgos, adopción de buenas prácticas, mecanismos internos de control, auditorías independientes y capacitaciones dirigidas al personal.

TUUA de Transferencia: Indecopi exigirá que aerolíneas informen correctamente el cobro de tarifa
Lee también

TUUA de Transferencia: Indecopi exigirá que aerolíneas informen correctamente el cobro de tarifa

Además, la entidad bancaria estará obligada a corregir cualquier inconsistencia en los saldos afectados y a entregar a Indecopi un registro detallado de los consumidores perjudicados, los montos involucrados y las medidas aplicadas para cada caso.

La autoridad supervisará el cumplimiento de ello.

Indecopi exigirá que aerolíneas informen cobro de TUUA

A pocos días del inicio del cobro de la TUUA de Transferencia para vuelos con conexión internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, aprobado por Ositrán, Indecopi anunció que supervisará el cumplimiento por parte de las aerolíneas, quienes se manifestaron en contra previamente.

"Las empresas aéreas y LAP deberán informar de manera detallada el procedimiento de cobro, incluidos los métodos y puntos de pago de manera clara, visible y accesible", indicó Indecopi.

Indecopi confirmó una sanción de 44.8 UIT contra el banco Interbank por una falla masiva que afectó a miles de cuentas bancarias en mayo del 2024.

Temas relacionados cuenta bancaria falla masiva Indecopi Interbank Saldo disponible sanción

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA