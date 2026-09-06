Corredor Rosado del Callao refuerza seguridad de choferes de buses ante ataques extorsivos

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Corredor Rosado implementará un sistema de protección en sus unidades para reducir la exposición de los conductores frente a los ataques relacionados con la extorsión. El plan contempla intervenir una flota de 50 buses, que estaría lista antes de finalizar 2026.

Las modificaciones estarán concentradas principalmente en la zona donde permanece el conductor. El objetivo es que los trabajadores cuenten con una cabina más resistente ante eventuales ataques durante sus recorridos. La decisión responde al incremento de hechos violentos que afectan a empresas y trabajadores del transporte público.

César Pérez, alcalde regional del Callao, superviso la instalacion de los implementos en los autobuses del Corredor Rosado

Callao enfrenta ola extorsiva

El alcalde del Callao, César Pérez, confirmó que algunas empresas que forman parte del consorcio del Corredor Rosado han sido afectadas por amenazas y extorsiones.

Ante esta situación, los operadores decidieron reforzar sus vehículos como una medida preventiva. Las autoridades evitaron revelar los nombres de las empresas involucradas para no exponerlas a nuevos riesgos.

Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados con víctimas en Lima Metropolitana y Callao. Estos hechos dejaron 283 personas afectadas, entre fallecidos y heridos.

Vigilancia acompañará blindaje

El reforzamiento físico de los buses será complementado con cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización GPS. Más de 50 unidades del Corredor Rosado ya cuentan con estos dispositivos.

Las imágenes son supervisadas desde la central de monitoreo de la Municipalidad Provincial del Callao, que busca integrar estos sistemas con sus centrales C2 para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Instalaron camaras de seguridad en más de 50 unidades del Corredor Rosado

Ruta del Corredor Rosado

Esta llinea de transporte conecta Mi Perú, en el Callao, con la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, por lo que sus unidades recorren distintos sectores de ambas jurisdicciones.

La Municipalidad del Callao y el consorcio acordaron asumir conjuntamente el costo de las modificaciones. Además, se busca convocar a empresas especializadas para obtener precios más accesibles en el proceso de implementación.

El Corredor Rosado inició sus operaciones oficialmente el 18 de mayo de 2026

Con estas acciones, las autoridades esperan reducir la vulnerabilidad de los conductores y fortalecer la seguridad de la flota. La meta es completar el reforzamiento de los buses antes de terminar el año y responder así a la creciente preocupación por la violencia contra el transporte público.