Ministro de Defensa supervisa traslado de equipos para reforzar la seguridad en el penal de Trujillo

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, brindó detalles sobre la supervisión del traslado de equipos tecnológicos y personal militar al penal El Milagro, en Trujillo, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ante los recientes hechos de delincuencia y crimen organizado registrados en la ciudad norteña.

Refuerzan seguridad del penal El Milagro

Rafael Belaúnde señaló que realizó la movilización de los equipos tecnológicos junto al general de brigada del Ejército Peruano, Mao Córdova, y detalló los dispositivos que serán trasladados al penal El Milagro.

"Estos equipos que estamos desplegando a El Milagro el día de hoy, van a ir a reforzar los sistemas de seguridad (...). En El Milagro también está desplegado un importante contingente militar para hacer controles biométricos, control de identidad, requisitorias, y control del perímetro para asegurarnos de que no se estén haciendo llamadas en ningún momento", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Desde el Callao, el ministro de Defensa Rafael Belúnde, supervisó el traslado de equipos destinados a reforzar la seguridad en el penal de Trujillo. La medida busca fortalecer las acciones de control y seguridad en el establecimiento penitenciario ante la... pic.twitter.com/nTkfOPAoc1 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 6, 2026

Inicia distribución de equipos de seguridad

Dicha medida se adopta tras la declaratoria de emergencia en cinco penales. La distribución de los equipos comenzará en el establecimiento penitenciario de varones de Trujillo y posteriormente continuará en los penales de Tacna y Pasco.

"Estamos llevando equipos de ondas milimétricas, de rayos X y los detectores de metales. Tenemos un equipo básico por cada uno de los cinco penales que fueron declarados en emergencia y estamos desplazando estos equipos en el transcurso de las horas. Empezamos con El Milagro, posteriormente iremos a Challapalca y Cochamarca, logísticamente es un poco más complejo, pero se va a hacer...", precisó.

Refuerzan penales frente a amenazas tecnológicas

Belaúnde añadió que uno de los puntos a contrarrestar es el crimen electrónico, por lo que se implementarán progresivamente herramientas para enfrentar esta amenaza. Asimismo, señaló que se rehabilitarán los equipos que actualmente se encuentran deteriorados.

"Hay otros elementos tecnológicos que se van a ir incorporando, referidos a la guerra electrónica. Que tienen que ver con destruir sistema de comunicación celular. Tenemos para cada uno de los cinco penales una unidad básica de control propia, que se tendrá que sumar la reparación y puesta en operación de los que ya existen, pero que están malogrados de manera inexplicable", sostuvo.

Traslado de equipamiento de seguridad para el centro penitenciario El Milagro, Trujillo

Gobierno declara emergencia en cinco penales

El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad del país, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios. La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

Con estas acciones, el Gobierno busca reforzar la seguridad del penal El Milagro y fortalecer el control penitenciario frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado en Trujillo.