SMP: Operativo policial y militar en local nocturno permite la detención de 40 extranjeros y armas de fuego

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo operativo contra la delincuencia en Lima norte fue llevado a cabo por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, el cual contó con la participación del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior (Mininter), en la diligencia participaron 400 efectivos policiales de diversas unidades, así como 140 militares, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia para Lima y Callao que fuera establecido por el Gobierno a finales de agosto último.

Diligencia logra la detención de 40 extranjeros y armas de fuego

Uno de los principales puntos intervenidos fue un local nocturno ubicado en el distrito de San Martín de Porres, donde los agentes del orden intervinieron a 40 ciudadanos extranjeros para realizar el control de identidad correspondiente.

Asimismo, en el lugar de la intervención fue incautada un arma de fuego abastecida, cuatro cartuchos de dinamita y motos lineales. Todo estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas diligencias de ley.

En ese sentido, Arriola Delgado indicó que las personas que se encuentren en situación migratoria irregular y/o registren antecedentes, serán expulsados del país, conforme a la legislación vigente.

Por su parte, el titular del Interior resaltó la articulación de la PNP con las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones contra la criminalidad, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las calles.

"Contamos con los mejores policías, preparados, con experiencia y firmes en su misión. Junto a las Fuerzas Armadas, ejecutamos un operativo de rastrillaje con intervenciones contundentes para golpear a la delincuencia, recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a nuestros ciudadanos", afirmó

#SMP | El ministro César Astudillo supervisa la intervención de 40 ciudadanos extranjeros al interior de un local. En el lugar se incautó un arma de fuego abastecida, cuatro cartuchos de dinamita y motos lineales.



Los extranjeros con situación migratoria irregular serán... pic.twitter.com/7sKYlSjEgb — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 6, 2026

¿Qué contempla el estado de emergencia?

El Poder Ejecutivo extendió por 60 días calendario, desde el 28 de agosto, el estado de emergencia en Lima y Callao, donde la Policía Nacional del Perú sigue manteniendo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante su duración, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se seguirían solicitando permisos ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Del mismo modo, continúa en sesión permanente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la Provincia Constitucional del Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).

Finalmente, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentaría al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la medida de excepción.