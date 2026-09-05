Municipalidad de Lima y Emape anuncian primera unidad de transporte público blindada

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 4 de septiembre, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y la Municipalidad de Lima anunciaron la implementación de una nueva medida de seguridad para el transporte público, buses con protección blindada en zonas estratégicas.

Primera unidad de transporte blindada

Durante la presentación del primer vehículo de transporte público blindado de demostración, la protección no se limitará al parabrisas, sino que también abarcará otros puntos considerados vulnerables ante posibles ataques contra conductores y pasajeros.

"Este primer demo cuenta con una parte antibala, no solamente el parabrisas, sino también la parte delantera y la parte donde ingresa el conductor, que es donde sufren normalmente los atentados", se indicó durante el anuncio.

La iniciativa busca reforzar la seguridad de los trabajadores del transporte y reducir los riesgos frente a hechos delictivos que puedan registrarse durante el servicio.

El vehículo cuenta, además, con cámaras de seguridad que estarán conectadas al nuevo centro de videovigilancia, desde donde se podrá realizar el monitoreo de las unidades y atender eventuales emergencias.

"Nosotros vamos a poner las cámaras en los buses que transitan precisamente por este corredor y lo haremos también con los otros corredores, que ya estamos próximos a iniciar su implementación. Las vamos a poner nosotros, no las va a poner ninguna otra institución; las va a poner la Municipalidad Metropolitana de Lima", sostuvo el alcalde de Lima.

Con la incorporación de cámaras conectadas a un centro de videovigilancia y el refuerzo de la seguridad en instalaciones estratégicas, las autoridades buscan establecer un sistema de prevención y respuesta frente a posibles atentados.

🗞️ | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo , puso hoy en funcionamiento el Centro de Monitoreo y Videovigilancia C2 de Lima Norte, ubicado en el óvalo Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres, infraestructura implementada para fortalecer la vigilancia de alrededor de 44... pic.twitter.com/u0dzDs3cTd — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 4, 2026

Guardia Metropolitana

La presentación del bus blindado se realizó en el marco de una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad en la ciudad. En ese contexto, la Municipalidad de Lima también presentó a los primeros 16 integrantes de la Guardia Metropolitana, quienes tendrán entre sus funciones brindar resguardo a las instalaciones de Emape.

Incluso, la implementación de los vehículos con protección antibalas representa una de las principales apuestas de la comuna para enfrentar los riesgos que afectan al transporte público ante las cifras de extorsión a las unidades.

Finalmente, la implementación de la primera unidad móvil blindada mediante el trabajo conjunto de la MML y Emape se suma a las acciones anunciadas para reforzar la seguridad en el transporte público y proteger tanto a los conductores como a los usuarios que diariamente utilizan estos servicios y son amenazados.