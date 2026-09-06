Ministro Belaúnde niega participación en interrogatorio en Trujillo: "Mi motivación era ver la condición de salud de los detenidos"

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de su viaje al norte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, negó haber participado en el presunto interrogatorio relacionado con el caso de Trujillo. Asimismo, sostuvo que no se vulneró ningún aspecto legal y precisó que su presencia tuvo como finalidad verificar el estado de salud de los detenidos.

Ministro aclara presencia durante operativo

Rafael Belaúnde recalcó que acudió al caso de Trujillo en el marco de sus funciones como titular del sector Defensa, pero negó haber participado en alguna intervención o interrogatorio al detenido de Los Pulpos.

"Trujillo está declarado en emergencia, yo he acudido en mi capacidad de ministro de Defensa. (...) He ido a coordinar, a que me confirme la Policía con la que apoyamos en el estado de emergencia de Trujillo. No he tenido ninguna participación en un interrogatorio, ni mucho menos cuando se me informó que se habían producido las detenciones...", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Desde el Callao, el ministro de Defensa Rafael Belúnde, supervisó el traslado de equipos destinados a reforzar la seguridad en el penal de Trujillo. La medida busca fortalecer las acciones de control y seguridad en el establecimiento penitenciario ante la... pic.twitter.com/nTkfOPAoc1 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 6, 2026

Belaúnde respalda labor policial en Trujillo

Sumado a ello, Belaúnde reconoció y destacó el trabajo de la Policía Nacional en el caso, tras lograr ubicar el lugar donde presuntamente se encontraba retenido el empresario minero secuestrado.

Asimismo, señaló que el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales que operan en La Libertad.

"Por lo demás, el desarrollo que viene haciendo la Policía me parece que es acertado. Es a través de la acción de la investigación de la Policía que se pudo dar con la caleta donde pudo estar detenido el secuestrado. Me parece que ya no se cuestiona que es una guerra entre Los Pulpos y La Jauria . Creo que progresivamente toda la bulla que se hizo alrededor se irá dicipando y los culpables serán llevados a la justicia", indicó.

Niega cualquier intromisión legal

El titular de la cartera señaló que, si bien su presencia pudo parecer inoportuna para algunos, no se vulneró ningún lineamiento legal. Precisó que su objetivo fue cerciorarse del estado de salud de los presuntos responsables.

"El fiscal de la Nación, al igual que Sánchez Cotrina, han aclarado, no hay nada ilegal. Les puede parecer poco atinado, mi motivación era ver la condición de salud y fisico de los detenidos, pero hay ninguna intromisión. (...) Yo estoy tranquilo con el accionar y la evolución de las investigaciones, que hagan su trabajo, confío en la capacidad de la Policía", sostuvo.

Finalmente, durante su visita al norte del país, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, descartó haber intervenido en el presunto interrogatorio a los detenidos en Trujillo y aseguró que su presencia no implicó ninguna vulneración legal. Señaló que acudió únicamente para verificar el estado de salud de los intervenidos.