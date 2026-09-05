Admisión FAP 2027: conoce las carreras, requisitos y más de 200 vacantes disponibles

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/09/2026
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya ha dado sus primeras fechas de admisión para el año 2027. Para ello, abrirá sus procesos para la Escuela de Oficiales y la Escuela de Suboficiales que cuenta con más de 200 vacantes disponibles. Conoce cuáles son los requisitos, carreras y todos los detalles en la siguiente nota.
Admisión 2027 para ingresar a la FAP: ¿cuáles son las escuelas disponibles?
La institución ofrece dos alternativas de formación: la Escuela de Oficiales (EOFAP) y la Escuela de Suboficiales (ESOFAP). En ese sentido, la diferencia también está en el tiempo de formación y las especialidades disponibles. Asimismo, ambas escuelas se desarrollan en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
- EOFAP es equivalente a una carrera profesional que tiene de duración 5 años y las inscripciones están disponibles desde el 16 de octubre.
- ESOFAP es equivalente a una carrera técnica que tiene de duración 3 años y las inscripciones están disponibles desde el 15 de septiembre.
Carreras en la Escuela de Oficiales
- Pilotaje
- Defensa Aérea
- Defensa y Operaciones Especiales (DOES)
- Inteligencia
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Meteorológica
- Ingeniería de Sistema de Armamento
- Ingeniería Geoespacial
- Ingeniería Aeronáutica
- Ingeniería de Sistemas
- Finanzas
- Abastecimiento
- Personal
Carreras en la Escuela de Suboficiales
- Fuerzas Especiales
- Mantenimiento y Operación de Armamento
- Equipo Auxiliar
- Mantenimiento de Motores
- Hélices y Unidades de Potencia
- Meteorología
- Geomática
- Telecomunicaciones
- Tránsito Aéreo
Entre las condiciones la serie de requisitos que se encuentran dentro de la ficha que los postulantes deben llenar y cumplir, se deben tomar en cuenta encontrarse apto física y mentalmente. Como parte de las condiciones, se encuentran los siguientes puntos:
- Nacionalidad: peruano de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos
- Estado civil: soltero(a)
- Hijos: no tener hijos ni dependientes directos
- Estudios: secundaria completa
- Antecedentes: no registrar antecedentes penales ni judiciales
- Edad: de 15 años hasta 21 años, 11 meses y 29 días
- Talla mínima: varones: 1.68 m / damas: 1.58 m
Un aspecto fundamental del proceso de admisión a la ESOFAP es que los postulantes deben afrontar diversas evaluaciones, entre ellas pruebas médicas, físicas, de conocimientos, psicológicas y psicométricas.
Estas evaluaciones se realizan de manera presencial y tienen carácter eliminatorio en cada etapa. Asimismo, la formación contempla el uso de tecnologías aplicadas al sector aeronáutico, incluyendo herramientas como drones, impresión 3D y sistemas de telecomunicaciones. A ello se suman conocimientos y preparación en áreas como búsqueda y rescate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Finalmente, esta información publicada en la página de la FAP, permite que los postulantes puedan evaluar las opciones y aplicar a un vacante según cumplan con los requerimientos.