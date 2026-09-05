RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Atención jóvenes

Admisión FAP 2027: conoce las carreras, requisitos y más de 200 vacantes disponibles

La FAP anunció sus primeras fechas de admisión para 2027, con más de 200 vacantes para las escuelas de Oficiales y Suboficiales. Conoce los requisitos, carreras y fechas de postulación.

Admisión FAP 2027
Admisión FAP 2027 (Difusión)

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya ha dado sus primeras fechas de admisión para el año 2027. Para ello, abrirá sus procesos para la Escuela de Oficiales y la Escuela de Suboficiales que cuenta con más de 200 vacantes disponibles. Conoce cuáles son los requisitos, carreras y todos los detalles en la siguiente nota.

Admisión 2027 para ingresar a la FAP: ¿cuáles son las escuelas disponibles?

La institución ofrece dos alternativas de formación: la Escuela de Oficiales (EOFAP) y la Escuela de Suboficiales (ESOFAP). En ese sentido, la diferencia también está en el tiempo de formación y las especialidades disponibles. Asimismo, ambas escuelas se desarrollan en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

  • EOFAP es equivalente a una carrera profesional que tiene de duración 5 años y las inscripciones están disponibles desde el 16 de octubre.
  • ESOFAP es equivalente a una carrera técnica que tiene de duración 3 años y las inscripciones están disponibles desde el 15 de septiembre.

Carreras en la Escuela de Oficiales

  • Pilotaje
  • Defensa Aérea
  • Defensa y Operaciones Especiales (DOES)
  • Inteligencia
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Meteorológica
  • Ingeniería de Sistema de Armamento
  • Ingeniería Geoespacial
  • Ingeniería Aeronáutica
  • Ingeniería de Sistemas
  • Finanzas
  • Abastecimiento
  • Personal

Carreras en la Escuela de Suboficiales

  • Fuerzas Especiales
  • Mantenimiento y Operación de Armamento
  • Equipo Auxiliar
  • Mantenimiento de Motores
  • Hélices y Unidades de Potencia
  • Meteorología
  • Geomática
  • Telecomunicaciones
  • Tránsito Aéreo

Entre las condiciones la serie de requisitos que se encuentran dentro de la ficha que los postulantes deben llenar y cumplir, se deben tomar en cuenta encontrarse apto física y mentalmente. Como parte de las condiciones, se encuentran los siguientes puntos:

  • Nacionalidad: peruano de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos
  • Estado civil: soltero(a)
  • Hijos: no tener hijos ni dependientes directos
  • Estudios: secundaria completa
  • Antecedentes: no registrar antecedentes penales ni judiciales
  • Edad: de 15 años hasta 21 años, 11 meses y 29 días
  • Talla mínima: varones: 1.68 m / damas: 1.58 m

Un aspecto fundamental del proceso de admisión a la ESOFAP es que los postulantes deben afrontar diversas evaluaciones, entre ellas pruebas médicas, físicas, de conocimientos, psicológicas y psicométricas.

Estas evaluaciones se realizan de manera presencial y tienen carácter eliminatorio en cada etapa. Asimismo, la formación contempla el uso de tecnologías aplicadas al sector aeronáutico, incluyendo herramientas como drones, impresión 3D y sistemas de telecomunicaciones. A ello se suman conocimientos y preparación en áreas como búsqueda y rescate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Ruta del Metropolitano hasta Vía Expresa Grau ya comenzó pruebas sin pasajeros
Lee también

Ruta del Metropolitano hasta Vía Expresa Grau ya comenzó pruebas sin pasajeros

Finalmente, esta información publicada en la página de la FAP, permite que los postulantes puedan evaluar las opciones y aplicar a un vacante según cumplan con los requerimientos.

Keiko Fujimori visita el norte del Perú para supervisar descolmatación y limpieza del río Piura
Lee también

Keiko Fujimori visita el norte del Perú para supervisar descolmatación y limpieza del río Piura

Temas relacionados carreras Fuerza Aérea del Perú postulantes requisitos vacantes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA