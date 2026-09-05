Admisión FAP 2027: conoce las carreras, requisitos y más de 200 vacantes disponibles

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya ha dado sus primeras fechas de admisión para el año 2027. Para ello, abrirá sus procesos para la Escuela de Oficiales y la Escuela de Suboficiales que cuenta con más de 200 vacantes disponibles. Conoce cuáles son los requisitos, carreras y todos los detalles en la siguiente nota.

Admisión 2027 para ingresar a la FAP: ¿cuáles son las escuelas disponibles?

La institución ofrece dos alternativas de formación: la Escuela de Oficiales (EOFAP) y la Escuela de Suboficiales (ESOFAP). En ese sentido, la diferencia también está en el tiempo de formación y las especialidades disponibles. Asimismo, ambas escuelas se desarrollan en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

EOFAP es equivalente a una carrera profesional que tiene de duración 5 años y las inscripciones están disponibles desde el 16 de octubre .

que tiene de duración y las están disponibles desde el . ESOFAP es equivalente a una carrera técnica que tiene de duración 3 años y las inscripciones están disponibles desde el 15 de septiembre.

Carreras en la Escuela de Oficiales

Pilotaje

Defensa Aérea

Defensa y Operaciones Especiales (DOES)

Inteligencia

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Meteorológica

Ingeniería de Sistema de Armamento

Ingeniería Geoespacial

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería de Sistemas

Finanzas

Abastecimiento

Personal

Carreras en la Escuela de Suboficiales

Fuerzas Especiales

Mantenimiento y Operación de Armamento

Equipo Auxiliar

Mantenimiento de Motores

Hélices y Unidades de Potencia

Meteorología

Geomática

Telecomunicaciones

Tránsito Aéreo

Entre las condiciones la serie de requisitos que se encuentran dentro de la ficha que los postulantes deben llenar y cumplir, se deben tomar en cuenta encontrarse apto física y mentalmente. Como parte de las condiciones, se encuentran los siguientes puntos:

Nacionalidad: peruano de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos

Estado civil: soltero(a)

Hijos: no tener hijos ni dependientes directos

Estudios: secundaria completa

Antecedentes: no registrar antecedentes penales ni judiciales

Edad: de 15 años hasta 21 años, 11 meses y 29 días

Talla mínima: varones: 1.68 m / damas: 1.58 m

Un aspecto fundamental del proceso de admisión a la ESOFAP es que los postulantes deben afrontar diversas evaluaciones, entre ellas pruebas médicas, físicas, de conocimientos, psicológicas y psicométricas.

Estas evaluaciones se realizan de manera presencial y tienen carácter eliminatorio en cada etapa. Asimismo, la formación contempla el uso de tecnologías aplicadas al sector aeronáutico, incluyendo herramientas como drones, impresión 3D y sistemas de telecomunicaciones. A ello se suman conocimientos y preparación en áreas como búsqueda y rescate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Finalmente, esta información publicada en la página de la FAP, permite que los postulantes puedan evaluar las opciones y aplicar a un vacante según cumplan con los requerimientos.