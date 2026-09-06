Selva peruana registrará desde hoy, domingo 6 de septiembre, un nuevo fenómeno climatológico: esto dice el Senamhi

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hoy, domingo 6, hasta el miércoles 9 de septiembre, un nuevo evento meteorológico se registrará en la selva peruana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del noveno friaje. En ese sentido, especialistas del Senamhi indicaron que la masa de aire frío entrará por la por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco), desplazándose hacia la selva central y norte.

Según el pronóstico, se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento alrededor de los 55 km/h y cobertura nubosa durante su desarrollo. Asimismo, se espera un descenso importante de las temperaturas diurnas y nocturnas.

De esta manera, las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores próximos a 17°C en la selva sur, así como de 18°C y 20°C en la selva central y registros entre los 19°C y 21°C en la selva norte.

En tanto, los valores diurnos oscilarán alrededor de los 20° C en la selva sur, próximos a los 25°C en la selva central y registros cercanos a los 29° C en la selva norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Otra recomendación es asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.