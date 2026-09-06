Papa León XIV: agenda oficial de la visita del sumo pontífice al Perú se sabrá el 15 de septiembre

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín, monseñor Carlos García Camader, anunció que la agenda oficial del papa León XIV en el Perú, se sabrá el próximo 15 de septiembre.

Como se recuerda, la llegada del sumo pontífice fue declarada de interés nacional por parte del Gobierno. En ese sentido, el sábado 5 de septiembre autorizó una transferencia por más de 63 millones de soles en favor de la Cancillería para financiar los gastos de atención del retorno de Robert Prevost al país, programado a realizarse del 11 al 16 de noviembre.

Todo el Perú a la expectativa de su itinerario

Tal como ha quedado establecido, Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y recientemente Cajamarca, serán las ciudades que León XIV recorrerá en su retorno al Perú, lo que significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

Sobre las actividades oficiales que ofrecerá el sumo pontífice en suelo peruano, el monseñor García Camader no solo se mostró expectante con este importante acontecimiento, también recordó que ha sido habilitada una colecta nacional para financiar los gastos logísticos, alojamiento y alimentación de los misioneros, obispos y laicos que acompañarán la visita, además de diversas necesidades administrativas y de comunicación.

"Lo más pronto será entre el 15 y los días subsiguientes al 15 de septiembre, esa será la fecha en que el papa nos mandará ya el programa oficialmente y con ello el lema y todo lo que vamos escuchando: oración, lema, colecta, todo lo que hace posible que esta visita tenga el éxito suficiente", declaró a la Agencia Andina.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció el pasado 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el esperado encuentro volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El anuncio de la llegada de León XIV al Perú viene generando una enorme expectativa en el norte del Perú, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Del mismo modo, la santa misa que ofrecerá en Lambayeque será en Pimentel.

Además, el viernes 4 de septiembre quedó confirmado que la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales.

De esta manera, comienza a establecerse la agenda que el papa León XIV tendrá en el Perú en noviembre próximo.