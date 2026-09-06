Felipe Chávez afrontará reto especial: fue cedido por Bayern Múnich y lo enfrentará en la DFB-Pokal

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El FC Magdeburgo tendrá como rival al Bayern Múnich en la segunda ronda de la DFB-Pokal 2026/27, luego del sorteo realizado para esta instancia del torneo alemán. El encuentro está programado entre el 27 y 28 de octubre.

El cruce tendrá un ingrediente particular por la presencia de Felipe Chávez, joven mediocampista peruano que actualmente pertenece al Magdeburgo. El futbolista llegó al club alemán procedente del Bayern mediante un préstamo para la presente temporada.

Chávez volvió a salir cedido

El jugador de 19 años renovó recientemente su vínculo con el Bayern hasta junio de 2028 y fue cedido al Magdeburgo con el objetivo de contar con mayor continuidad y minutos de juego.

Antes de llegar a su actual equipo, Chávez tuvo una experiencia a préstamo en el Colonia, donde disputó siete partidos de la Bundesliga durante la segunda parte de la temporada 2025/26.

Debut oficial de Felipe Chávez en el 8 de febrero de 2026 con el Colonia

El volante también consiguió debutar con el primer equipo del Bayern en enero de este año, durante la goleada frente al Wolfsburgo. Posteriormente, continuó su proceso de formación y acumuló experiencia en el fútbol profesional alemán.

Un reencuentro muy esperado

El enfrentamiento ante el Bayern podría representar para Chávez uno de los partidos más llamativos de su etapa en Magdeburgo, debido a que se medirá contra el club donde desarrolló gran parte de su formación.

El futbolista llegó a la academia del conjunto bávaro en 2019, procedente del FC Augsburg, y pasó por distintas categorías juveniles antes de alcanzar el plantel profesional.

El Magdeburgo ya aseguró su presencia en la segunda ronda después de superar por 4-0 al Bahlinger SC en la primera fase de la Copa de Alemania. Ahora tendrá enfrente al vigente campeón del torneo en un duelo que podría marcar un momento especial para el mediocampista peruano.

Triunfo del Magdeburg 4-0 sobre Bahlinder SC

El partido entre Magdeburgo y Bayern Múnich será, además, una oportunidad para que Chávez vuelva a encontrarse con el club que todavía mantiene sus derechos deportivos y donde espera continuar desarrollando su carrera.