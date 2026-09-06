Hombre de 50 años es asesinado a balazos dentro de su vivienda en Ventanilla

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro de su vivienda durante la mañana de este domingo 6 de septiembre, en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.

El crimen ocurrió en un inmueble situado en la avenida José de San Martín, Según las primeras informaciones, dos sujetos ingresaron al domicilio y dispararon contra el hombre. Tras cometer el ataque, ambos individuos escaparon del lugar.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un hombre fue acribillado al interior de su domicilio en Ventanilla. Según las primeras informaciones, dos sujetos armados llegaron hasta la vivienda, tocaron la puerta y, cuando la víctima abrió, le dispararon a quemarropa.



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El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el ataque y acudieron para intentar auxiliar al hombre. La Policía llegó posteriormente para iniciar las diligencias correspondientes.

Víctima fue trasladada hospital

Luego de recibir los disparos, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Ventanilla. Los vecinos realizaron el traslado con la intención de que pudiera recibir atención médica.

Sin embargo, al llegar al establecimiento de salud, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que los médicos confirmaron su fallecimiento.

En el lugar donde ocurrió el ataque fueron encontrados casquillos de arma de fuego, los cuales serán recogidos como parte de las evidencias para establecer cómo se produjo el asesinato.

Policía investiga móvil crimen

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del asesinato ni han informado sobre la identidad de los presuntos responsables.

Los investigadores buscan establecer si el hombre había sido amenazado previamente o si el crimen estaría relacionado con algún otro hecho. Para ello, se recogerán testimonios de personas que puedan aportar información.

Asimismo, las diligencias permitirán determinar cómo ingresaron los atacantes al inmueble y la ruta que utilizaron para escapar después de efectuar los disparos.

El caso permanece bajo investigación policial, mientras los agentes realizan las acciones necesarias para identificar, ubicar y capturar a los responsables del asesinato registrado en Ventanilla.

El crimen vuelve a generar preocupación entre los residentes de Defensores de la Patria, quienes esperan que las autoridades esclarezcan el caso y determinen las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.