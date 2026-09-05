Comas: comerciante ambulante de la tercera edad es atropellada por camión de carga pesada

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una adulta mayor que ejercía como vendedora ambulante perdió la vida tras ser atropellada por un camión de carga pesada en Comas. El hecho generó conmoción entre sus familiares, quienes llegaron al lugar luego de enterarse del accidente.

Adulta mayor es atropellada por camión de carga pesada en Comas

Este sábado 5 de septiembre, se reportó un accidente de tránsito en el acceso de la avenida Trapiche, a la altura de la cuadra 2 de Pro. Dicho impacto, ocasionó la muerte de una comerciante ambulante que transitaba en el distrito de Comas.

Uno de los familiares de la víctima contó que reconoció a la mujer a través de un video que le enviaron. Según relató, pudo identificarla por la ropa que llevaba, debido a que acostumbraba vender golosinas por la zona.

"Estoy un poco dolido, ha sido una sorpresa para mí, una sorpresa mala para toda mi familia. Lamentablemente es mi hermana mayor. La verdad nos hemos enterado por un video que nos ha pasado un familiar, lo he visto por su ropita porque ella estaba por esta zona vendiendo sus golosinas", afirmó el hermano de la víctima.

El hombre señaló que, tras reconocer a la víctima, se dirigió hasta el lugar y confirmó que se trataba de su hermana, identificada como Flavia Atachagua Avalos, de aproximadamente 65 años. Asimismo, destacó el importante papel que cumplía dentro de su familia.

"La he reconocido, me he apersonado y me doy con la sorpresa que es el cuerpo de mi hermana", expresó el familiar de la comerciante

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En el distrito de Comas, una comerciante ambulante de la tercera edad fue atropellada por un camión de carga pesada. El hermano de la víctima exige justicia y pide que se investiguen las circunstancias del accidente.



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De acuerdo con la información proporcionada por los agentes policiales al familiar, el vehículo involucrado en el atropello sería un camión de carga pesada, que habría sido trasladado a una comisaría de la jurisdicción mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Ante esta situación, el familiar de la víctima pidió que el conductor asuma su responsabilidad por el accidente y se haga cargo de las consecuencias

"Yo quisiera que el conductor se haga cargo, se haga responsable. Lamentablemente día a día vemos en tema social que hay accidentes, hay mucha irresponsabilidad de los conductores y peatones, pero en este caso veo que esta no es una zona donde los carros corren, es una vía que está entrando, pero lamentablemente se ve este tema de accidentes", afirmó el hermano de la fallecida.

Finalmente, el accidente de tránsito reportado en Comas ocasionó la muerte de una comerciante ambulante de la tercera edad que fue atropellada por un camión de carga pesada, mientras vendía golosinas por la zona.