Corte de AGUA el 12 de septiembre: ¿en qué distritos de Lima será la interrupción del servicio?

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin agua por más de ocho horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta corte programado para el sábado 12 de septiembre. Conoce aquí cuáles serán los distritos de Lima que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio.

Corte de agua en distritos de Lima: ¿cuál es el motivo?

La empresa estatal detalló que la interrupción programada para el sábado 12 de septiembre será temporal y responde a trabajos de mantenimiento preventivo en infraestructuras clave, orientados a optimizar la calidad del suministro y la distribución en algunas zonas de la capital.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar las acciones preventivas necesarias para que sus hogares no se vean afectados con el corte de agua, como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios.

Recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, urbanizaciones, asentamientos humanos y calles, por lo que se aconseja revisar la programación con detenimiento.

Corte de agua el 12 de septiembre: Distritos afectados y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona S, UCV 208-210-215-218.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Huaycán zona T, UCV 219-220-221-222-223.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Ten en cuenta que el cronograma de Sedapal, dado a conocer en su canal de difusión de WhatsApp puede variar conforme pasen las horas, dependiendo del tipo de intervención que tengan programado ejecutar en cada distritos de la capital. Se aconseja revisar la programación en sus canales oficiales.

Recomendaciones ante el corte de agua

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

En caso tengas previsto hacer uso del agua potable el sábado 12 de septiembre, sería ideal identificar si tu hogar se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal y así anticiparte a la interrupción temporal.