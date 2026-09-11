CCL respalda autonomía de la Defensoría del Pueblo y expresa preocupación por denuncia de Mirtha Vásquez

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por Mirtha Vásquez contra Josué Gutiérrez, mediante la cual se solicita su destitución e inhabilitación. El gremio empresarial defendió la autonomía de la Defensoría del Pueblo y pidió que el caso sea evaluado respetando el debido proceso.

CCL expresa preocupación por denuncia

La CCL expresó su preocupación frente a la denuncia constitucional presentada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. La acusación solicita incluso su destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.

Frente a ello, la CCL consideró indispensable preservar la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo, organismo constitucional encargado de defender los derechos fundamentales, supervisar la actuación del Estado y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Uno de los puntos que genera especial preocupación para el gremio está relacionado con los cuestionamientos a la actuación de la Defensoría respecto al régimen de extinción de dominio.

Sobre este tema, la CCL recordó que la demanda de inconstitucionalidad fue posteriormente declarada fundada en parte por el propio Tribunal Constitucional.

En ese sentido, el gremio remarcó que la lucha contra la criminalidad y la corrupción debe realizarse con firmeza, pero sin dejar de lado las garantías constitucionales.

CCL destaca labor de la Defensoría

La CCL también reconoció la labor que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo frente a la extorsión, la criminalidad organizada y la grave crisis de seguridad ciudadana que atraviesa el país.

De acuerdo con el gremio, la institución viene realizando acciones de supervisión, investigación y articulación institucional en defensa de ciudadanos, transportistas, empresarios y emprendedores.

Por ello, la CCL consideró que una denuncia constitucional de esta magnitud debe ser evaluada con objetividad, responsabilidad y proporcionalidad. Además, advirtió que el legítimo ejercicio del control político no debería convertirse en una herramienta que genere presión sobre la institución.

CCL pide proteger la institucionalidad democrática

La CCL insistió en que la autonomía de la Defensoría del Pueblo debe ser preservada, especialmente ante el contexto de inseguridad y debilitamiento institucional que enfrenta el país.

Para el gremio empresarial, mantener el normal funcionamiento de los organismos constitucionales resulta fundamental para garantizar la defensa de los derechos y el control de la actuación del Estado.

En esa línea, la CCL reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y la independencia de los organismos constitucionales, además de una lucha frontal contra la corrupción, la extorsión y el crimen organizado.

De esta manera, la CCL expresó su preocupación por la denuncia contra Josué Gutiérrez y respaldó la autonomía de la Defensoría del Pueblo, destacando la importancia de respetar la Constitución y el debido proceso.