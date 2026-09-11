Asesinato y secuestro en Trujillo: Fiscalía pide prudencia tras absorción atómica positiva en cinco detenidos

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La investigación por el múltiple asesinato y secuestro ocurrido en Trujillo continúa generando nuevas diligencias para determinar quiénes participaron materialmente en los hechos.

En ese contexto, cinco de los detenidos dieron positivo en el examen de absorción atómica, prueba que busca establecer si tuvieron contacto con residuos compatibles con un disparo.

Sin embargo, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, pidió prudencia frente a los resultados y señaló que todavía no corresponde establecer responsabilidades, debido a que las autoridades continúan recopilando evidencias.

Fiscalía espera cerrar investigación

Durante una entrevista, el representante del Ministerio Público explicó que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía vienen trabajando en la recopilación de elementos que permitan determinar qué relación tienen los detenidos con el crimen registrado en la ciudad de Trujillo.

"Como fiscales tenemos que ser prudentes frente a la investigación, nosotros esperamos el final, el fin de la investigación que va a ser el día lunes, y recién con la disposición de nuestro fiscal provincial podemos dar ya los resultados de la investigación, ahora es todavía prematuro, sin embargo la policía conjuntamente con la fiscalía están acopiando las evidencias para ver la vinculación que tienen los detenidos con los hechos criminales que ha acontecido en la ciudad", sostuvo Jorge Chávez Cotrina.

De esta manera, aunque el resultado de la absorción atómica representa un elemento dentro de las diligencias, la Fiscalía deberá contrastarlo con otras pruebas y evidencias obtenidas durante la investigación antes de determinar la responsabilidad de los intervenidos.

Los detenidos están relacionados con el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo, donde las autoridades buscan esclarecer la participación de cada uno de los implicados y determinar quiénes intervinieron directamente en los hechos.

Analizan similitud con videos

Otro de los aspectos que viene siendo evaluado por las autoridades es el posible parentesco o vínculo de algunos detenidos con personas que aparecen en imágenes captadas por cámaras de seguridad durante el crimen.

Consultado sobre si las nuevas pericias podrían contribuir a establecer esa conexión, Chávez Cotrina informó que se realizó una diligencia adicional destinada a comparar las características físicas de los detenidos con las personas registradas en los videos.

"El día de ayer justamente se ha llevado a cabo la pericia...estamos esperando el resultado que debe de llegar en las próximas horas del perito, para que nos digan si su contextura es la misma de los que intervinieron materialmente en el secuestro y asesinato", precisó el fiscal superior.

La evaluación permitirá determinar si existe correspondencia entre la contextura física de los detenidos y la de quienes aparecen en las imágenes de seguridad vinculadas con el secuestro y asesinato. Este resultado será incorporado al conjunto de evidencias que analiza el Ministerio Público.

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el crimen ocurrido en Trujillo. Si bien cinco detenidos dieron positivo en la prueba de absorción atómica, las autoridades han remarcado que este resultado debe ser evaluado junto con las demás evidencias. La investigación continuará hasta establecer la vinculación y responsabilidad de cada uno de los intervenidos.