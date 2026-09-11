Keiko Fujimori sobre la visita del papa León XIV al Perú: "Es un regalo extraordinario que nos está dando a todos los peruanos"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A exactamente dos meses de su llegada al país, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se pronunció en Exitosa sobre el encuentro que sostendrá el papa León XIV con el pueblo peruano, en el marco de su gira apostólica sudamericana que también lo traerá a Uruguay y Argentina.

Como se recuerda, la llegada del sumo pontífice fue declarada de interés nacional, a finales de agosto último, por parte del Gobierno. En ese sentido, el sábado 5 de septiembre autorizó una transferencia por más de 63 millones de soles en favor de la Cancillería para financiar los gastos de atención del retorno de Robert Prevost al país, programado a realizarse del 11 al 16 de noviembre.

Asegura coordinación para que la visita sea un éxito

En entrevista exclusiva brindada este viernes 11 de septiembre al programa "Hablemos Claro", la jefa de Estado calificó como el regreso al Perú de León XIV como un "regalo extraordinario" que le está dando a todos los peruanos.

En el marco de la enorme expectativa que ha generado su visita, principalmente en el norte peruano, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo, la mandataria aseveró que viene realizando coordinaciones permanentes y de alto nivel para que la estadía del santo padre sea un total éxito.

"Se está coordinando con todos los niveles de nuestra Iglesia para que su visita a cada una de las regiones sea un éxito. Agradezco al sector privado que también está colaborando y yo estoy segura que la visita del papa, además de lograr que poco a poco los peruanos vivamos con una mayor reconciliación y unidad, significará un mensaje para toda Latinoamérica", señaló a nuestro medio.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, enfatizó que la visita del papa León XIV al Perú es un regalo extraordinario que nos está dando a todos los peruanos. Señaló que se está coordinando con los diversos niveles de... pic.twitter.com/osAkM5bUcB — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

En esa misma línea, indicó que este importante acontecimiento generará un turismo adicional, así como un "mensaje de esperanza, de oportunidad, de apertura", por lo que prometió que será "muy bien bienvenido" desde su primer día en suelo peruano.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció el pasado 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el esperado encuentro volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

Además, el viernes 4 de septiembre quedó confirmado que la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales y que la misa en la región Lambayeque será en Pimentel.

Vale recordar que, Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y recientemente Cajamarca, serán las ciudades que León XIV recorrerá en su retorno al Perú, lo que significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori asegura que vienen realizando todas las gestiones para estar a la altura de la llegada del papa León XIV.