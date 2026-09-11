Precio del dólar HOY en Perú: verifica a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 11 de septiembre

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la cotización del precio del dólar en Perú y el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este viernes 11 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 11 de septiembre?

La moneda estadounidense en el mercado cambiario peruanao mantiene expectante a la ciudadanía día a día, por lo cual, es ideal mantenerse informado sobre cuál es el valor y fluctuación de la divisa de forma diaria para anticiparse a los cambios y evitar afectaciones a tu economía.

Pues bien, como se sabe, el precio del dólar puede variar debido a distintos factores locales e internacionales, entre ellos, la política monetaria en EE.UU. (cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse, precio de las commodities, incertidumbre política o económica en Perú pueden generar volatilidad en el tipo de cambio, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese sentido, antes de realizar alguna operación con dólares hoy, 11 de septiembre, sería ideal identificar primero cuál es su comportamiento en la apertura de esta jornada. Por ello, te revelamos cuál es el precio de la divisa, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE Precio y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: así cotiza la divisa este jueves 10 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,367 S/3,373

Estos valores reflejan una leve alza en el precio del dólar, en comparación al día de ayer, jueves 10 de septiembre, donde la compra de esta divisa era de S/3,355 y la venta estaba S/3,362.

Así cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Otros valores que debes tener en cuenta es los que se reflejan en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio en la mañana de hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,350 | Venta S/ 3,380.

Cotización del dólar paralelo hoy 11 de septiembre.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 10 de septiembre, en Perú?

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revela en su página web que el dólar cerró el jueves 10 de septiembre en 3,3740, (con una apertura de 3,3710), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,709, con un máximo de 3,3740 y un mínimo de 3,3680.

Así que si pensabas comprar o vender dólares este viernes 11 de septiembre, lo ideal es conocer primero cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy para evitar pérdidas o afectaciones en tus finanzas.