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Ministerio de Desarrollo Agrario aprueba más de S/1.1 millones para emprendimientos de mujeres rurales

El MIDAGRI aprobó subvenciones para nueve organizaciones agrarias de mujeres en el marco de la estrategia de emprendimiento rural e indígena. Los recursos permitirán cofinanciar proyectos productivos en distintas regiones.

Ministerio de Desarrollo Agrario aprueba más de S/1 millones para emprendimiento
Ministerio de Desarrollo Agrario aprueba más de S/1 millones para emprendimiento (Composición: Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/09/2026

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) aprobó el otorgamiento de subvenciones por un total de S/1.139.304 a favor de nueve Organizaciones Agrarias de Mujeres. Esto, bajo la Resolución Ministerial Nº D000356-2026-MIDAGRI-DM.

Los recursos serán destinados al cofinanciamiento de Planes de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena, aprobados dentro de la estrategia implementada para el año 2026. 

Financiarán diversos proyectos

Entre las iniciativas beneficiadas se encuentran proyectos vinculados con la producción de quinua, café, cacao, cuyes, tuna y miel de abeja en distintas regiones del país.

Las organizaciones favorecidas pertenecen a Cajamarca, San Martín, Junín, Áncash, Apurímac, Ayacucho y Amazonas, con montos de subvención que van desde S/96 600 hasta S/137 475.

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Buscan fortalecer emprendimientos

Según la resolución ministerial, las subvenciones buscan fortalecer la autonomía económica y las capacidades productivas y organizacionales de las mujeres rurales e indígenas.

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La estrategia también pretende contribuir al cierre de brechas en el acceso a recursos y oportunidades, considerando las condiciones territoriales, culturales y productivas de las beneficiarias.

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Los recursos serán administrados mediante AGROIDEAS, programa que suscribirá los respectivos convenios de subvención con las representantes de cada organización beneficiaria.

La medida se ejecuta en el marco de la Estrategia de "Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena para el Año 2026", aprobada por el MIDAGRI y financiada con recursos del presupuesto institucional.

Con esta disposición, el sector agrario busca impulsar proyectos productivos liderados por mujeres rurales e indígenas y fortalecer sus oportunidades económicas en diferentes regiones del país. 

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