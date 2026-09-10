Corte de LUZ el 11 de septiembre: ¿qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados el viernes?

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a la ciudadanía el 11 de septiembre. Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y el horario en que se ejecutará la medida en cada sector.

Corte de luz en Lima y Callao el 10 de septiembre: ¿por qué?

Lima y Callao se quedarán sin luz por determinadas horas. Pluz Perú precisó que la suspensión del servicio programado para este viernes responde a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán en diversos sectores con la finalidad de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

La empresa recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, como mantener desconectados los equipos electrónicos durante la ejecución del corte de luz y evitar el uso de ascensores en las fechas del corte.

¿En qué distritos será el corte de luz?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este viernes 11 de septiembre:

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 p. m. en jr. Cuzco cdra. 6, jr. Ayacucho cdra. 7.

Desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en av. Mariano Cornejo cdras. 15, 16, 17, av. La Alborada cdra. 17, jr. Julio Rodaver cdras. 8, 9, jr. Mercurio cdras. 5, 6, 7, jr. Neptuno cdras. 4, 5, 6, 7, jr. Saturno cdras. 3, 9, 10, jr. Plutón cdras. 8, 9, jr. Meteoro cdras. 4, 5, 6, jr. Las Orquídeas cdras. 5, 6, jr. Urano cdra. 1, jr. Venus cdras. 9, 10, jr. Júpiter cdras. 1, 5, 6, jr. Marte cdras. 3, 4, 5, 6, urb. Asincoop Cipreses mzs. G, H, I, J, K, L, M.

En San Martín de Porres

La suspensión del servicio eléctrico será desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en urb. Pro. Industrial mzs. B, C, av. Gerardo Unger cdra. 82.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Viv. El Dorado mzs. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1, E2, G.

Corte en San Miguel, Magdalena del Mar y Ancón

Sin electricidad el 11 de septiembre.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en Coop. Huancaray mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, A. H. Eduardo de la Pinella mzs. C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12, D2, Prog. Ciudad Mcal. Cáceres mzs. C3, C4, C5, C6, C8, C11, C12, C13, D2.

Asimismo, Pluz Perú informó que el corte de agua también se realizará en ese distrito de SJL desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en las siguientes áreas que se muestran en la siguiente imagen:

Áreas afectadas por corte de luz en SJL.

Sin electricidad por horas en Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Saenz Peña cdras. 4, 5, jr. Marco Polo cdra. 1.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. de Pos. Las Lomas anx. 22 Jicamarca mzs. AK, AL, AS, AT.

Antes de hacer uso de algún electrodoméstico el viernes 11 de septiembre, sería ideal identificar primero qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Perú para ese día y así puedas tomar tus precauciones desde ya.