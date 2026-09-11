Fallece el cómico peruano Enrique Espejo 'Yuca' a los 75 años: Jorge Benavides anunció la pérdida

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo se encuentra de luto, pues Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', falleció este viernes 11 de septiembre a los 75 años. El querido actor cómico deja una trayectoria de varias décadas en televisión, marcada por sus participaciones en espacios humorísticos y su trabajo junto a Jorge Benavides.

El mensaje de Jorge Benavides tras la muerte de Yuca

Enrique Espejo falleció a los 75 años, luego de atravesar problemas de salud que comenzaron tras una fuerte caída ocurrida en marzo del 2025, episodio que derivó a meses de atención hospitalaria.

Su colega, Jorge Benavides confirmó el fallecimiento de 'Yuca' a través de sus redes sociales. El conductor recordó a quien fue uno de sus principales compañeros durante décadas y destacó la relación profesional que ambos mantuvieron en diferentes programas de televisión.

En junio delo 2026, Martín Farfán había informado que Yuca recibió el alta médica después de permanecer varios meses internado. El actor cómico explicó entonces que desconocía mayores detalles sobre su recuperación, también había expresado sus deseos de volver a compartir trabajos con su antiguo compañero de elenco.

"Tengo entendido que hace dos meses le dieron de alta, pero no sabemos nada más de él, sin embargo, nos alegra que ya haya salido del hospital", declaró Martín Farfán.

Sus últimos meses estuvieron marcados por problemas de salud

La salud de Enrique Espejo se complicó después de una fuerte caída dada en marzo del 2025. Tras ello, fue atendido inicialmente en el hospital Casimiro Ulloa, y luego trasladado al nosocomio Alberto Sabogal, donde permaneció internado durante varios meses debido a severas complicaciones de salud.

En diciembre del 2025, Jorge Benavides había se expresó públicamente sobre el delicado estado de salud de su compañero. Para junio de este año, Farfán señaló que el comediante ya se encontraba en casa. Ante ello, la partida de 'Yuca' cierra una trayectoria extensa en la comicidad peruana.

Su fallecimiento a los 75 años marca la despedida de un cómico que durante décadas participó en programas emblemáticos de la televisión peruana. Su carrera estuvo especialmente ligada a Jorge Benavides, con quien compartió distintos espacios de humor y televisión nacional.

Espejo se vinculó a personajes y sketches que marcaron distintas etapas de la televisión peruana. Durante sus años junto a Benavides, participó en espacios que tuvieron presencia constante en la pantalla y mantuvo una carrera desarrollada durante varias décadas.