Vandalismo en el Matute: Alianza Lima denunció que murales fueron dañados previo al clásico

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club victoriano, Alianza Lima, denunció por medio de un comunicado oficial el ataque vandálico en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en el distrito de La Victoria, ocurrido durante la madrugada del viernes 11 de septiembre. Un grupo de sujetos utilizaron artefactos incendiarios y pintura para dañar espacios representativos ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito íntimo.

Ataque contra el patrimonio de Alianza Lima y la fe victoriana

Los actos de violencia perpetrados a pocas horas del trascendental encuentro deportivo afectaron infraestructuras con un alto valor simbólico para el barrio victoriano. Entre las zonas vandalizadas destacan representaciones artísticas históricas y áreas de congregación donde habitualmente transitan socios y vecinos del distrito.

Frente a la gravedad de lo sucedido, la dirigencia íntima expresó su total repudio ante estos hechos y precisó el alcance de las agresiones. Asimismo, el club indicó que los hechos ocurridos en la Victoria sobrepasan todo tipo de rivalidad deportiva.

"El ataque alcanzó murales conmemorativos de la historia del Club, el monumento al hincha que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos, y la gruta dedicada al Señor de los Milagros, un espacio de devoción del barrio que excede por completo cualquier rivalidad deportivo", señaló el comunicado de Alianza Lima.

Para contrarrestar el impacto visual del ataque antes del choque deportivo, la institución desplegó de forma inmediata un equipo operativo en el perímetro del recinto. El personal encargado inició labores de limpieza y pintura para recuperar los murales y mantener en condiciones óptimas los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva.

Acciones legales y llamado a la tranquilidad de la hinchada

El club victoriano procedió a la vía penal formalizando la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y la fiscalía de turno. Como parte del expediente probatorio, la dirigencia entregó el registro en alta resolución de las cámaras de seguridad instaladas en la calle Mendoza Merino para acelerar la captura de los autores del ataque.

En paralelo, se solicitó a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú elevar el número de efectivos destinados al resguardo de las inmediaciones de Matute. Esta medida busca garantizar el orden público y evitar nuevos enfrentamientos en las horas previas, durante y después del desarrollo del superclásico del fútbol peruano.

APOLOGÍA AL DEMONIO



Los cabros, los deUdores, los cremosos, o simplemente, los rosqUetes, cometieron un atentado contra el SEÑOR DE LOS MILAGROS e incineraron el mural del Santo Padre, patrón del aliancismo



Alianza Lima, del lado correcto de la historia pic.twitter.com/Q8aXwNEvmJ — La Mancha del 47 (@halohahyo72234) September 11, 2026

Por último, la institución victoriana dirigió un mensaje directo a sus seguidores para prevenir escaladas de violencia en las calles. La directiva instó a los aficionados a evitar cualquier tipo de represalia o provocación, recordando que el deporte debe prevalecer sobre los actos de vandalismo cometidos por terceros.

En ese sentido, Alianza Lima reafirma su compromiso con la paz en los estadios y confía en que las autoridades correspondientes identificarán a los responsables del ataque a las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.