Keiko Fujimori sobre deficiencias en el sector salud: "Se está pensando hacer una reforma en EsSalud"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, indicó que se evalúa realizar una reforma en EsSalud, al reconocer que el sector salud atraviesa situaciones de alta deficiencia.

Keiko Fujimori reconoció que el sector salud ha atravesado en los últimos años una situación de alta deficiencia e inoperancia, tanto en el Ministerio de Salud como en EsSalud. No obstante, señaló que no pudo prever estas falencias en los centros de salud destinados al personal militar.

"La situación en salud es dramática en todos los sectores, en Minsa, en EsSalud y en el Hospital de la Policía. En el Hospital de las Fuerzas Armadas no he reciibido tanta queja para ser honesta. Si las cosas se hacen bien hay que decirlas", afirmó.

La mandataria reveló que entre los planes de su Gobierno se contempla realizar modificaciones en EsSalud y señaló que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ya tendría identificada a la persona que podría colaborar en esta tarea, quien cuenta con experiencia en la administración de Martín Vizcarra.

"Se está pensando, además, en EsSalud hacer una reforma, Sé que el ministro de Trabajo está considerando convocar a una doctora que en su momento ha tenido una responsabilidad durante el gobierno el expresidente Vizcarra", señaló.

Además, dejó en claro que haber trabajado para otro presidente no impide considerar a una persona para su Gobierno, siempre que haya demostrado resultados efectivos y cuente con la experiencia necesaria para contribuir a mejorar el sector.

"Yo no voy a descalificar a una persona que ha trabajado en un gobierno adverso a nosotros. Yo creo que si hay una persona capaz y competente con la decisión firme y conoce el sector. Lo importante es que las instituciones brinden los servicios que los ciudadanos están esperando", manifestó.

Nota en desarollo...