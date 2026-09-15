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Sedapal invertirá S/358 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño: protección de platas y reforzamiento de fuentes de abastecimiento

La empresa estatal destinará los recursos a obras, equipos y medidas de emergencia para proteger el abastecimiento de agua potable y el sistema de alcantarillado de Lima y Callao.

Sedapal invertirá S/358 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño
Sedapal invertirá S/358 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño (Composición: Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2026

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Sedapal tiene previsto invertir S/358 millones en medidas de prevención y emergencia frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao.

Protegerán infraestructura hídrica

El plan de emergencia de Sedapal contempla acciones para enfrentar dos escenarios principales: el exceso de agua y el déficit hídrico que podrían presentarse durante el periodo 2026-2027. 

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Entre las medidas se encuentra la protección de las plantas de tratamiento de La Atarjea y Huachipa, además de trabajos de descolmatación y protección del río Rímac para disminuir los riesgos que puedan afectar la infraestructura de captación y distribución.

La empresa también prevé reforzar las fuentes subterráneas de abastecimiento mediante 48 equipos de bombeo y la implementación de 70 pozos de reemplazo, con el propósito de mantener alternativas para garantizar el servicio.

Buscan reducir posibles riesgos

Laca explicó que Sedapal viene fortaleciendo su organización y capacidad operativa para responder ante las condiciones que pueda generar el fenómeno climático. Sin embargo, reconoció que no es posible garantizar al 100 % que no ocurran emergencias debido a la magnitud que podrían alcanzar algunos eventos.

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Tras ese episodio, Sedapal realizó trabajos de limpieza en las redes de alcantarillado de la zona y mantiene el monitoreo de sus sistemas para identificar posibles inconvenientes y actuar oportunamente.

De esta manera, la empresa estatal busca reducir los riesgos sobre el abastecimiento de agua y el sistema de saneamiento mediante una inversión de S/358 millones y un conjunto de medidas preventivas ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño en Lima y Callao. 

Temas relacionados Agua y Alcantarillado Emergencia pluvial medidas de prevención Sepadal Trabajados de limpieza

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