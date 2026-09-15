Sedapal invertirá S/358 millones para enfrentar el Fenómeno El Niño: protección de platas y reforzamiento de fuentes de abastecimiento

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal tiene previsto invertir S/358 millones en medidas de prevención y emergencia frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao.

Protegerán infraestructura hídrica

El plan de emergencia de Sedapal contempla acciones para enfrentar dos escenarios principales: el exceso de agua y el déficit hídrico que podrían presentarse durante el periodo 2026-2027.

Entre las medidas se encuentra la protección de las plantas de tratamiento de La Atarjea y Huachipa, además de trabajos de descolmatación y protección del río Rímac para disminuir los riesgos que puedan afectar la infraestructura de captación y distribución.

La empresa también prevé reforzar las fuentes subterráneas de abastecimiento mediante 48 equipos de bombeo y la implementación de 70 pozos de reemplazo, con el propósito de mantener alternativas para garantizar el servicio.

Buscan reducir posibles riesgos

Laca explicó que Sedapal viene fortaleciendo su organización y capacidad operativa para responder ante las condiciones que pueda generar el fenómeno climático. Sin embargo, reconoció que no es posible garantizar al 100 % que no ocurran emergencias debido a la magnitud que podrían alcanzar algunos eventos.

Tras ese episodio, Sedapal realizó trabajos de limpieza en las redes de alcantarillado de la zona y mantiene el monitoreo de sus sistemas para identificar posibles inconvenientes y actuar oportunamente.

De esta manera, la empresa estatal busca reducir los riesgos sobre el abastecimiento de agua y el sistema de saneamiento mediante una inversión de S/358 millones y un conjunto de medidas preventivas ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño en Lima y Callao.