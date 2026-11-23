23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo regresó al Perú tras permanecer en Estados Unidos y solicitó que se otorgue arresto domiciliario por razones humanitarias a su padre de 82 años. Precisó que el exmandatario afronta cuadros de cáncer de próstata, hipertensión, entre otras enfermedades.

Pedido de arresto domiciliario y estado de salud

Durante una entrevista realizada en el programa periodístico 'Sin Rodeos', Chantal Toledo informó que lleva un mes en el país y que ha visitado al expresidente en el penal de Barbadillo, trasladando su solicitud a la presidenta Keiko Fujimori y a las autoridades competentes.

Explicó que la medida busca permitir que reciba atención especializada en su vivienda, al sostener que el penal carece de los equipos y médicos necesarios para tratar sus dolencias.

"Yo voy a hacer todo lo que pueda para tratar de que pueda pasar a arresto domiciliario. Como han dicho los abogados, no se pide que se cambie nada del proceso judicial y eso no es un indulto", señaló.

Asimismo, señaló que los padecimientos físicos y emocionales del exmandatario se encuentran respaldados por informes médicos presentados por su defensa legal ante las instancias correspondientes. Advirtió además sobre la gravedad del diagnóstico y el riesgo que representa su permanencia en prisión.

"Yo tengo mucho miedo de que en cualquier momento me llamen de Barbadillo y me digan que su padre ha tenido un ataque cardíaco, un derrame cerebral y que se muera en la cárcel", detalló.

Deterioro físico y situación judicial del exmandatario

En otro momento del diálogo, describió el deterioro físico y cognitivo que observó durante el reencuentro con su padre, indicando que olvida conversaciones recientes, reitera ideas, camina con dificultad y requiere asistencia para actividades básicas.

También mencionó que existe un registro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre pensamientos suicidas del exgobernante y relató el impacto emocional de verlo en esas condiciones. "Yo le ayudo a levantarse de la silla. No tiene mucho balance", indicó.

Por otro lado, cabe recordar que Alejandro Toledo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2024 tras su extradición desde Estados Unidos.

En octubre de 2024 fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, y en septiembre de 2025 recibió una segunda condena de 13 años y cuatro meses por lavado de activos agravado en el caso Ecoteva , penas que se ejecutan de manera paralela.

"Lo quiero muchísimo y espero que la gente lo entienda y lo vea como el ser humano que es", señaló Chantal Toledo.

En ese sentido, Chantal Toledo expuso ante la opinión pública el estado de salud de su padre y formalizó su pedido ante las autoridades para que el expresidente cumpla sus condenas bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios.