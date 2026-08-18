Corte de agua hoy en Lima el 19 de agosto: lista de distritos afectados, según cronograma de Sedapal

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima programado para el miércoles 19 de agosto. Conoce la lista de distritos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, según el último cronograma dado a conocer por Sedapal en su canal de difusión de WhatsApp.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

El corte de agua el miércoles 19 de agosto de 2026, mantiene atentos a los vecinos que necesitan conocer si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas programadas para una interrupción temporal del servicio.

De acuerdo al reporte de Sedapal, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con el objetivo de seguir optimizando el servicio del recurso hídrico distribuido en distintos puntos de la capital.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con agua por determinadas horas. Además, recuerda que la suspensión no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y sectores incluidos en la programación.

Corte de agua el 19 de agosto: distritos afectados y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 18 de agosto:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Agrup. Fam. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos P.S. 1-2, P.S. 4-7, calle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Además, Sedapal precisa que el corte del servicio se ejecutará desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en estas zonas del distrito de Ate que se muestran en la imagen:

Zonas sin agua por el corte programado el 19 de agosto.

En San Juan de Lurigancho

Asimismo, la empresa señala que el corte de agua en SJL se ejecutará desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en los siguientes sectores:

Corte de agua en SJL por limpieza de reservorio.

Áreas afectadas en San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Jazmines del Naranjal, APV Residentes Monte Azul, asoc. Jazmines del Naranjal, asoc. Residencial Los Lirios, urb. Los Jardines del Naranjal I etapa, urb. Los Portales el Naranjal, urb. Virgen del Rosario.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en A.H. Parque Bajo, A. H. Viña Dorada, asoc. Viña del Mar, P.J. San Carlos. Cuadrante: av. Coronel Edmundo Aguilar Pastor, jr. Camino Real, jr. San Pablo, ca. Capitán Antonio Barbarán.

Ante el anuncio del corte de agua programado para el 19 de agosto por Sedapal, que puede variar conforme pasen las horas, se aconseja a los vecinos de los distritos de Lima que se verán afectados, a tomar sus precauciones desde ya.