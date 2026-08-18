Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza y cuál es el tipo de cambio este martes 18 de agosto?

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verificar cuál es el precio del dólar hoy en Perú te permite tomar decisiones más acertadas. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este martes 18 de agosto en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú: ¿cuál es el precio y tipo de cambio Sunat?

El precio del dólar hoy en Perú, martes 18 de agosto de 2026, vuelve a captar la atención de ciudadanos, empresarios, comerciantes e inversionistas que realizan operaciones en moneda extranjera. El tipo de cambio puede presentar variaciones durante la jornada dependiendo del comportamiento del mercado cambiario y de factores económicos nacionales e internacionales.

Para quienes necesitan comprar o vender dólares, conocer la cotización actual permite tomar mejores decisiones. Por ello, te revelamos cuál es el precio de la divisa estadounidense que se refleja en el portal oficial de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

De acuerdo a dicha institución, la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este martes es el siguiente en Perú, ¡no te dejes sorprender!:

MARTES 18 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 17 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,358 S/3,370

Los valores revelados refleja que el precio del dólar presenta una leve variación respecto a la venta en comparación al último lunes 17 de agosto donde la cotización era de S/3,368; mientras que el valor de la compra se mantiene igual a S/3,358.

Tipo de cambio dólar paralelo: así cotiza hoy

Además, si tienes previsto comprar dólares para viajes, pagos, ahorros o compras internacionales, verificar el precio del dólar justo antes de realizar la operación es algo que no debes dejar pasar por alto. Por ello, también es aconsejable revisar cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense no solo en el mercado oficial, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Recuerda que el dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' es uno de los valores más consultados por ciudadanos que buscan comprar o vender dólares fuera del sistema bancario tradicional. La cotización puede variar conforme pasen las horas debido a ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo en la mañana de este martes es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,375.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 17 de agosto

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar cerró ayer, lunes 17 de agosto en 3,3590 (con apertura de 3,3650), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3622, con un máximo de 3,3650 y un mínimo de 3,3590.

De esa manera, el precio del dólar en Perú es un factor económico que muchos buscan identificar a tiempo para evitar pérdidas o afectaciones a su bolsillo. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para este martes 18 de agosto.