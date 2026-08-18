Reconocido entrenador que dirigió en el Mundial 2026 terminó hospitalizado tras pelea de sus 2 esposas

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un reconocido entrenador que dirigió en el Mundial 2026 se encuentra en el centro del acontecer, pero no precisamente por algo que tenga que ver con el fútbol sino porque terminó hospitalizado luego de que sus dos esposas protagonicen un fuerte pelea que se viralizó en las redes sociales.

Entrenador es hospitalizado tras escándalo entre sus esposas

El histórico goleador y actual director técnico de la selección egipcia, Hossam Hassan, sufrió un colapso en un resort de la Costa Norte de Egipto mientras su esposa actual y los hijos de su expareja protagonizaron un fuerte altercado físico en las inmediaciones de una cafetería. Esto, de acuerdo a lo informado por el medio Sky News Arabia.

Hassan y su actual pareja, Dan-Adam, habían asistido horas antes a un show musical y buscaban relajarse en el bar del establecimiento. Sin embargo, la calma se rompió de forma abrupta cuando irrumpieron en el lugar los hijos de su expareja, Huwayda Al-Gharabawi, quienes increparon al técnico, lo sujetaron de la silla y pretendieron llevárselo por la fuerza.

La gresca escaló cuando Dan-Adam intervino para poder acabar con dicha situación. Sin embargo, de forma inmediata lo que en un inicio fueron cruces verbales se convirtieron en una pelea que involucró a múltiples personas y tomó por sorpresa a los huéspedes que se encontraban disfrutando del recinto.

Posteriormente, la actual pareja del también exfutbolista, en declaraciones a los medios de comunicación, precisó que un persona del grupo del agresor le arrojó café caliente para luego dar cachetadas, golpes y patadas en el suelo mientras la tomaban del cabello.

En medio de la escena caótica, sin poder ser capaz de mediar los ánimos de los involucrados entre su actual familia y sus hijos de su anterior compromiso. El DT de la selección de Egipto se vio totalmente superado por el estrés del acontecimiento y terminó por caer desmayado sobre el piso del lugar.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan's Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.... pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

¿Qué sucedió luego del altercado y cuál es el estado de salud del DT?

La intensidad del altercado obligó al personal de seguridad del hotel a intervenir para separar a las implicadas y evitar que la situación fuera a más. Minutos más tarde, la policía egipcia acudió al lugar para controlar la situación.

Algunas publicaciones informaron inicialmente que Hossam Hassam fue trasladado a un centro médico, mientras otras indicaron posteriormente que no necesitó quedar hospitalizado. En cualquier caso, los reportes coinciden en que su estado posterior fue estable.

Como vemos, el entrenador de la selección de Egipto terminó hospitalizado luego de que sus dos esposas protagonizaran uina fuerte pelea en las inmediaciones de una cafetería en reconocido resort localizado en la Costa Norte de Egipto.