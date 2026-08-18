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Novia de Curwen y el video con otro hombre que la llevó a negar una infidelidad: "Solo fui una mujer saliendo"

Carla Campos, novia de Curwen, ya había negado una infidelidad por un video bailando con otro hombre. Ahora, el reciente ampay vuelve a ponerla bajo la lupa.

Novia de Curwen negó infidelidad tras ampay
Novia de Curwen negó infidelidad tras ampay (Composición Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/08/2026

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La vida sentimental de Curwen y Carla Campos vuelve a estar bajo la lupa tras un reciente ampay. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la pareja queda en medio de especulaciones, pues en mayo de 2026 la novia del streamer tuvo que responder por un video viral que generó rumores de una supuesta infidelidad.

Novia de Curwen y su polémico ampay

Allá por mayo de 2026, las redes sociales se encendieron con un video de Carla Campos que corrió como pólvora. En las imágenes se ve a la influencer de fiesta con su grupo de amigos y dándolo todo en la pista de baile junto a un hombre en una discoteca.

Como era de esperarse, el clip rápidamente provocó comentarios y especulaciones. Algunos usuarios relacionaron las imágenes con su relación sentimental con Curwen y comenzaron a cuestionar si se trataba de una situación que podía comprometer su romance.

La situación escaló al punto de que Carla decidió responder directamente a las preguntas que recibió a través de Instagram. Una de las consultas hacía referencia precisamente a las personas que la señalaban como infiel por el video. "¿Qué onda con la gente que te tilda de infiel por un video bailando?", le preguntaron.

La novia de Curwen explicó entonces que el material no era reciente y que había sido grabado antes de que iniciara su relación con el streamer. "Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos", respondió.

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La influencer también volvió a remarcar el punto al señalar: "Yo no estaba con nadie", dejando claro que, según su versión, el video no podía ser tomado como una prueba de infidelidad hacia Curwen.

Novia de Curwen y su nuevo ampay

Con el nuevo ampay, las anteriores declaraciones de Carla Campos han vuelto a ser recordadas por los usuarios. Esta vez, el contexto es distinto y Curwen y su novia vuelven a estar bajo la mirada pública.

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La influencer fue ampayada en una discoteca de Miraflores, cerca de las 3:00 a. m., en un momento que generó suspicacias al ser vista aparentemente besando a un joven. La escena, como era de esperar, encendieron la polémica en redes sociales.

Es decir, Carla Campos ya había enfrentado rumores de infidelidad antes del reciente ampay. En mayo de 2026 negó que un video bailando con otro hombre la involucrara y aclaró que las imágenes eran antiguas.

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