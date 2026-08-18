Titular del Midis evita opinar frente a reciente ataque contra transportista de Vipusa: "No es mi sector"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su visita a Villa El Salvador, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Maritza Canales respondió sobre las acciones de ayuda desde su área y evitó opinar sobre el reciente ataque en contra del transportista de Vipusa.

Ministra Maritza Canales evitó pronunciarse sobre el violento ataque a transportista

Frente a una consulta de Exitosa sobre el reciente asesinato de un conductor de la empresa Vipusa, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Ivonne Canales, evitó pronunciarse sobre el ataque y señaló que el tema no corresponde a su sector.

"Sobre ese tema no puedo opinar directamente porque no pertenezco a ese sector. Estoy enfocada en el trabajo de Desarrollo e Inclusión Social", afirmó la representante del Midis.

La ministra Maritza Canales señaló que la seguridad es un tema que forma parte de las prioridades del Ejecutivo, orientados a reducir los índices de criminalidad. No obstante, precisó que no puede referirse a acciones concretas en esta materia, debido a que no corresponde al sector que tiene a su cargo.

"La seguridad, como un tema transversal, es algo que creo que todos percibimos y que forma parte de los compromisos que tenemos como Ejecutivo: poner orden, empezar a apoyar a la población y reducir los índices de criminalidad. Pero, más allá de eso, no puedo referirme a acciones concretas porque no es mi sector", expresó la ministra de Maritza Canales.

Acciones en favor luego de las inundaciones reportadas

Como parte de su visita a los distritos de Lima Sur, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social resaltó las acciones que se vienen ejecutando en favor de la población afectada. Para ello, se han implementado dos comedores populares para proporcionar alimentos para las personas que han perdido todo a causa de la acumulación de agua.

"Estamos habilitando dos comedores muy cercanos a las zonas afectadas, a escasas cuadras (...) normalmente ellas atienden 100 personas habitualmente y ahora van a tener capacidad de atender hasta 300 o un poco más con todo el apoyo que estamos trayendo, sobre todo víveres", manifestó la representante del Midis.

Finalmente, la titular del Midis, Maritza Canales, evitó pronunciarse directamente sobre el reciente ataque contra un transportista de Vipusa y señaló que este tipo de hechos no corresponde a una gestión que deba ser atendida por su sector. No obstante, destacó que la seguridad es un tema relevante y uno de los compromisos del Ejecutivo para poner orden y reducir los índices de criminalidad.