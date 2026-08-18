VIPUSA paraliza sus servicios tras asesinato de chofer en VES: empresa sufrió constantes ataques

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte público VIPUSA decidió suspender este martes 18 de agosto las operaciones de su línea A, luego del asesinato de uno de sus conductores ocurrido la noche del lunes 17 de agosto en Villa El Salvador. La medida fue adoptada por los trabajadores tras el ataque que acabó con la vida de su compañero.

La víctima fue identificada como Mauro Garriazo Flores, de 46 años, conductor de la línea A de VIPUSA. El hecho representa un nuevo golpe para la empresa, que anteriormente ya había sido blanco de ataques relacionados con presuntas extorsiones y acumula, con este caso, su séptimo atentado.

Patio de maniobras en Ancón permanece cerrado

Aunque el crimen ocurrió en Lima Sur, las instalaciones de la empresa se encuentran en Ancón, desde donde parten las unidades que cubren la ruta hacia Pachacámac.

Durante las primeras horas de este martes, algunos conductores llegaron hasta el patio de maniobras, sin embargo, evitaron brindar declaraciones sobre la decisión de paralizar sus actividades.

Brutal ataque al chofer se dio en el paradero Parroquia de Villa El Salvador

La suspensión de la línea A representa una afectación para numerosos pasajeros, debido a que se trata de una de las rutas con mayor demanda entre vecinos de distintos distritos de Lima. Los usuarios que utilizan diariamente este servicio tendrán que buscar otras alternativas de transporte mientras dure la paralización.

Empresa fue interceptaba en varias ocasiones

VIPUSA ya había sufrido otros episodios de violencia. El primer ataque registrado contra la empresa ocurrió en septiembre de 2024, cuando una de sus unidades fue interceptada mientras se dirigía a su último paradero, ubicado en Ancón.

Asimismo, durante la madrugada del miércoles 5 de agosto de 2026, dos buses de la empresa, correspondientes a la línea D, también fueron atacados e incendiados.

Calcinamiento de unidades, del 5 de agosto, se dio en Ventanilla

¿Hay algún resguardo post ataque?

Pese a estos antecedentes, en los exteriores del patio de maniobras de VIPUSA no se observó presencia de efectivos policiales durante la mañana de este martes.

Esto ocurre pese a que el denominado "Plan Escudo" contempla acciones de vigilancia en los patios de maniobras de empresas de transporte que hayan sido víctimas de extorsión.

La paralización de la línea A evidencia nuevamente el impacto de la inseguridad sobre el transporte público y deja a cientos de usuarios sin el servicio habitual, mientras trabajadores y representantes de la empresa afrontan un nuevo episodio de violencia.