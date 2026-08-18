Novia de Curwen, Carla Campos, toma radical decisión tras ampay con su amigo en discoteca de Miraflores

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Curwen y Carla Campos quedó en el ojo de la tormenta luego de que Magaly TV: La Firme difundiera un ampay de la joven junto a su amigo en una discoteca de Miraflores. Mientras las imágenes generaban comentarios, la novia del streamer tomó una radical decisión en sus redes sociales.

El polémico ampay de Carla Campos

Todo comenzó durante la madrugada del sábado 15 de agosto, cuando Carla Campos Salazar fue ampayada en una conocida discoteca de Miraflores compartiendo con un grupo de personas.

Sin embargo, lo que terminó llamando especialmente la atención de las cámaras fue su cercanía con un joven identificado como Alonso Grimaldo.

En las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, la novia de Curwen aparece bailando muy cerca de su amigo. En determinado momento, el acercamiento entre ambos generó dudas entre los televidentes sobre si habría ocurrido un beso, situación que rápidamente comenzó a comentarse en redes.

El informe televisivo no tardó en provocar una ola de reacciones, especialmente porque Curwen y Carla Campos se encuentran comprometidos. Las imágenes pusieron nuevamente la relación de la pareja bajo los reflectores y dieron pie a todo tipo de comentarios sobre lo ocurrido aquella noche.

Carla Campos toma radical decisión

Con la polémica ya instalada en redes sociales, Carla Campos tomó una medida que no pasó desapercibida: decidió limitar los comentarios en sus plataformas digitales.

La acción ocurrió precisamente cuando el ampay con su amigo en la discoteca de Miraflores comenzaba a generar una intensa conversación entre los usuarios.

La decisión de la novia de Curwen llamó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a relacionarla con la repercusión que tuvieron las imágenes emitidas por Magaly TV: La Firme.

Pero, ¿qué pasó con su relación? Pese a todo el revuelo generado por el ampay, Curwen dejó clara su posición. El creador de contenido continúa junto a Carla Campos y considera que las imágenes difundidas no constituyen una infidelidad.

Además, cuando fue consultado por el reportero sobre la posibilidad de acudir al programa de Magaly Medina para hablar de la situación, Curwen respondió entre risas: "Que me invite Magaly a su set, más bien".

Así, el ampay de Carla Campos con su amigo en una discoteca de Miraflores terminó provocando una radical decisión en sus redes sociales, aunque Curwen aseguró que continúa con su novia y no considera que las imágenes representen una infidelidad.