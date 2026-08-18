Senamhi advierte FUERTE fenómeno climatológico en Lima y 10 regiones más de la costa peruana desde este 19 de agosto

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus canales oficiales, el Senamhi ha emitido una alerta sobre un próximo fenómeno climatológico que impactará Lima y diversas zonas de la costa peruana desde este miércoles 19 de agosto.

Nuevo reporte meteorológico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ante el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana durante el miércoles 19 y jueves 20 de agosto. De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 326, estas condiciones podrían generar diversos efectos en las zonas expuestas.

Según informó el Senamhi, el incremento de los vientos se registrará a lo largo de distintos sectores del litoral durante los dos días de vigencia del aviso. Entre las principales consecuencias previstas se encuentra una reducción significativa de la visibilidad horizontal, situación que podría dificultar el desplazamiento de vehículos y las actividades que se desarrollan al aire libre.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 19 al 20 de agosto, se prevé el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, y la reducción significativa de la visibilidad horizontal.



📲https://t.co/7J5suS1RMB pic.twitter.com/HMI8GR5cnE — Senamhi (@Senamhiperu) August 17, 2026

¿Qué regiones serán las perjudicadas por este fenómeno climatológico?

En las siguientes zonas, las autoridades y ciudadanos deberán tomar precauciones por el color de la intensidad, que es naranja. Por ello, frente a las posibles condiciones adversas que acompañarán al incremento de la velocidad del viento:

Áncash Arequipa Callao Ica La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Piura Tacna Tumbes

Para Lima y Callao, es importante tener en cuenta que existe una alta concentración de población y tránsito vehicular. En ese sentido, la disminución de la visibilidad podría representar una dificultad adicional para los conductores. Asimismo, el desplazamiento de polvo que, podría afectar temporalmente las actividades cotidianas y la calidad del entorno.

Asimismo, el Senamhi precisó que el aviso tiene vigencia para el 19 y 20 de agosto, por lo que exhortó a la ciudadanía a permanecer informada mediante sus canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

Frente a este escenario, se aconseja a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tener especial cuidado durante los periodos de mayor intensidad. Incluso, los conductores también deberán mantener una velocidad prudente y aumentar la distancia de seguridad si encuentran sectores con visibilidad reducida.

Finalmente, con este anuncio evidenciado en el reporte meteorológico, el Senamhi advierte a la población sobre el fuerte fenómeno climatológico que se registrará en Lima y otras 10 regiones de la costa peruana desde este 19 de agosto. El evento ha sido catalogado con nivel naranja, debido a la intensidad del fenómeno.